Vinícius Jr. advierte antes del duelo ante Manchester City: “En el Real Madrid nunca nos rendimos”

El delantero del Real Madrid, Vinícius Jr., lanzó un mensaje contundente previo a uno de los partidos más esperados en los Octavos de Final de la Champions League ante el Manchester City.

El atacante brasileño aseguró que el equipo blanco mantiene su mentalidad competitiva sin importar el escenario, dejando claro que el conjunto merengue siempre pelea hasta el final en cualquier competición.

Vinícius Jr. confía en la mentalidad del Real Madrid

De acuerdo con declaraciones difundidas por Fabrizio Romano, Vinícius Jr. destacó que el espíritu competitivo del Real Madrid es una de las claves del equipo en los momentos importantes.

“En el Real Madrid nunca nos rendimos hasta el final. Estamos listos para cualquier escenario”, afirmó el delantero brasileño.

Este es el legado de Vinicius Jr. con el Real Madrid | AP

Además, el atacante dejó claro que el equipo tiene una mentalidad ofensiva de cara al enfrentamiento frente al Manchester City, señalando que la intención del club español es salir a atacar desde el inicio del partido.

“Queremos atacar contra el Manchester City”, explicó Vinícius, mostrando la ambición del conjunto blanco en uno de los duelos más exigentes del calendario europeo.

Este es el legado de Vinicius Jr. con el Real Madrid | AP

Real Madrid se prepara para otro duelo clave en Champions League

El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City se ha convertido en una de las rivalidades más intensas del futbol europeo en los últimos años, con múltiples enfrentamientos a lo largo de los últimos años en diversas fases de eliminación de la Champions.

Con jugadores como Vinícius Jr., Mbappé y Bellingham liderando el ataque, el conjunto merengue buscará mantener su reputación como uno de los equipos más competitivos del continente, especialmente en los partidos de alto calibre.