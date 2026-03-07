VIDEO: Encaran a Flor “N” tras salir del juzgado; vecinos exigen justicia por perritos envenenados

La indignación crece entre vecinos y activistas de la alcaldía Coyoacán luego de que Flor “N”, una mujer de 77 años acusada de envenenar y matar perros, recibiera una suspensión provisional tras ofrecer disculpas y prometer reparar el daño a los dueños de las mascotas.

El caso volvió a generar polémica cuando la mujer salió del juzgado y fue encarada por una de las afectadas, quien le reclamó por el dolor causado a lo largo de años.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que la mujer es confrontada mientras intenta retirarse del lugar, protegida por un hombre que la cubre con su cuerpo. Instantes después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la escoltaron hasta un vehículo.

Doña Flor fue vinculada a proceso por el delito de crueldad animal / Especial

El reclamo de justicia

Durante el reclamo, una de las dueñas de las mascotas asesinadas lanzó una fuerte acusación en su contra.

"Nunca vas a poder a poder descansar, no sabes cuánto dolor nos has hecho, eres una maldita perra, y no nada más fue Moni, que todos sepan que no nadas fue Moni, fueron 500 animales durante 50 años", le gritó.

El caso que desató la indignación

Flor “N” fue vinculada a proceso el 25 de agosto de 2025 por el delito de crueldad animal, luego de que se demostrara que asesinó a la perrita Moni en un inmueble de la alcaldía Coyoacán. Las investigaciones señalan que el 27 de mayo de 2024, la mujer aprovechó que la mascota se encontraba extraviada para atraerla a su domicilio.

La señora recibió una serie de insultos al salir de juzgado, luego de que su proceso lo llevará en libertad / Especial

El caso se volvió viral cuando se difundió un video captado por cámaras de seguridad, donde se observa el momento en que la mujer guía a la perrita hacia su vivienda, el mismo día que fue reportada como desaparecida.

Posteriormente, los dueños acudieron al domicilio para exigir explicaciones, luego de descubrir que el cuerpo de Moni estaba enterrado en el jardín de la mujer.

Los animales los enterraba en su jardín o macetas / Especial

Medidas cautelares contra Flor “N”

Aunque su defensa argumentó supuestas amenazas y fallas en el proceso legal, el juez rechazó los señalamientos y determinó que la acusada sabía que la crueldad animal es un delito, a pesar de su edad.

Como medida cautelar, se le ordenó firmar periódicamente en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, la decisión judicial ha provocado molestia entre vecinos y activistas, quienes aseguran que el caso refleja años de violencia contra animales en la zona y exigen sanciones más severas.