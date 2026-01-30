Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Buscas estética para tu mascota? Dr. Simi anuncia nuevos servicios en México

Imagen e higiene personal, son parte de los servicios / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:29 - 30 enero 2026
Los lomitos y michis tendrán su espacio donde los tratarán como en un salón de belleza

Las populares veterinarias del Dr. Simi, conocidas como SimiPet Care, han anunciado la incorporación de un nuevo servicio de estética para mascotas, buscando ofrecer cuidados a precios accesibles para los dueños de animales de compañía.

Este proyecto, que inició su andadura en junio de 2025 con gran aceptación, da ahora un paso más al integrar servicios de peluquería y cuidado estético para perros y gatos.

Hasta el momento el servicio de estética se encuentra en la sucursal de Puebla / Redes Sociales

Puebla, la primera sede con estética canina

La primera sucursal en ofrecer estos nuevos servicios ya se encuentra operativa en la ciudad de Puebla. Los interesados pueden acudir a la dirección Héroes 5 de Mayo #5002, en la colonia Cuauhtémoc (C.P. 72243).

Se espera que la Ciudad de México sea la próxima en contar con esta modalidad. Aunque no hay una fecha confirmada, se especula que la sucursal ubicada en la calle Prosperidad #63, colonia Escandón, será la pionera en la capital, ya que fue el primer centro SimiPet Care en inaugurarse en la región.

Desde corte de pelo hasta limpieza de dientes, son parte de los servicios / Especial

¿Qué servicios se ofrecerán?

El anuncio oficial, realizado recientemente, promete mantener la filosofía de precios accesibles que caracteriza a la marca. A través de sus redes sociales, la empresa, dirigida por el empresario Víctor González Herrera, compartió un mensaje para sus clientes capitalinos.

“CDMX, algo nuevo viene para tu mejor amigo. Muy pronto abrimos Estética Canina en SimiPet. Más cuidado, más amor y muchos lomitos felices”.

Se anticipa que los servicios incluirán baños, cortes de pelo, limpieza de oídos y corte de uñas, entre otros cuidados estéticos esenciales para el bienestar de las mascotas.

El servicio está pensado solo para los perritos y gatos / Redes Sociales

Ubicación y horarios de SimiPet Care

Actualmente, las veterinarias del Dr. Simi operan en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, con planes de expandirse a toda la República Mexicana. Los horarios de atención son de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas, y los domingos de 9:00 a 15:00 horas.

Los dueños de mascotas en la Ciudad de México deberán mantenerse atentos a los próximos anuncios para conocer la fecha exacta en que podrán disfrutar de los servicios de estética, siguiendo el modelo que ya funciona con éxito en Puebla.

