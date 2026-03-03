Eclipse lunar hoy: así se vio la impresionante Luna de Sangre

La madrugada de este martes 3 de marzo de 2026 quedó grabada en la memoria de quienes observaron el cielo nocturno: un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre, tiñó de rojo al satélite natural de la Tierra. El fenómeno fue visible en gran parte de México.

El eclipse lunar total tiñó la Luna de un tono rojizo intenso, fenómeno conocido como Luna de Sangre. / Grosby Group

¿Qué es un eclipse lunar total y por qué la Luna se ve roja?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última. Durante la fase de totalidad, la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se dispersa, quitando tonos azules y permitiendo que predominen los rojizos sobre la superficie lunar —el mismo principio que tiñe de naranja los atardeceres.

Simulación del eclipse total de Luna del 3 de marzo vista desde el centro de México. / UNAM / Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Este efecto óptico es completamente seguro de observar a simple vista, a diferencia de los eclipses solares, lo que permitió que muchas personas disfrutaran del fenómeno sin equipo especial, aunque binoculares o cámaras con buen zoom mejoran la experiencia visual.

La llamada Luna roja pudo observarse a simple vista sin necesidad de equipo especial. / Grosby Group

¿A qué hora se vio la Luna de Sangre en CDMX y Edomex?

La fase más impactante del eclipse, cuando la Luna adquirió ese tono rojizo intenso, se registró alrededor de las 5:00 de la mañana, con su punto máximo cerca de las 5:30 a.m. en horario local.

Este tiempo coincidió con el momento en que la sombra de la Tierra cubrió por completo al satélite, creando una imagen espectacular para quienes madrugaron a observar el evento en distintos puntos del centro de México.

¿Cuándo volverá a ocurrir?

Después del eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026, no se espera otro fenómeno similar hasta finales de 2028, cuando la Luna vuelva a cruzar completamente la sombra de la Tierra y pueda verse nuevamente teñida de rojo en zonas donde sea visible.