Contra

Shakira llora tras su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México

El Zócalo capitalino se convirtió en un mar de luces y voces durante la presentación gratuita de Shakira./ AP
Mariana Alcántara Contreras
10:53 - 03 marzo 2026
La cantante colombiana se mostró conmovida hasta las lágrimas luego de ofrecer un espectáculo masivo en el corazón de la Ciudad de México

Shakira protagonizó una noche histórica en la capital del país. La estrella colombiana rompió en llanto después de su exitosa presentación en el Zócalo en Ciudad de México, luego de presentarse ante más de 400 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales. La magnitud del evento y la respuesta del público marcaron un momento inolvidable tanto para la artista como para sus seguidores.

La Plaza de la Constitución se convirtió en una auténtica fiesta latina. Desde tempranas horas, miles de fans comenzaron a reunirse en el Centro Histórico para asegurar un lugar en el espectáculo gratuito. El ambiente estuvo cargado de emoción, expectativa y una energía que se mantuvo durante toda la noche.

Shakira no pudo contener las lágrimas al finalizar su histórico concierto en el Zócalo de la Ciudad de México./ AP

¿Por qué Shakira lloró después de su presentación en el Zócalo?

Shakira hizo historia con una presentación inolvidable en el Zócalo, reuniendo a miles de fans que cantaron y bailaron sus más grandes éxitos en el corazón de la Ciudad de México. Fue un show lleno de energía, emoción y orgullo latino que desató una conexión única entre la cantante y el público.

Durante más de dos horas, la intérprete recorrió distintas etapas de su carrera con un repertorio que incluyó clásicos y éxitos recientes. Cada canción fue coreada por la multitud, que convirtió el Zócalo en un coro monumental. La producción, acompañada de luces, pantallas gigantes y coreografías, reforzó el carácter histórico del evento.

Al finalizar el concierto, la artista no pudo contener las lágrimas. Visiblemente conmovida, abrazo parte e su equipo al finalizar el show. El momento fue captado por y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Más de 400 mil personas, según datos oficiales, abarrotaron la Plaza de la Constitución para cantar junto a la estrella colombiana./ AP

Autoridades capitalinas confirmaron la asistencia de más de 400 mil personas, lo que posiciona el espectáculo como uno de los conciertos gratuitos más multitudinarios realizados en el Zócalo. El operativo de seguridad y logística permitió que la velada transcurriera sin incidentes mayores.

Con esta presentación, Shakira reafirma su fuerte vínculo con México. Las lágrimas al final del show no solo reflejaron la emoción del momento, sino la trascendencia de presentarse ante una multitud histórica en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

La cantante ofreció un espectáculo lleno de energía, emoción y orgullo latino en el corazón de la CDMX./ AP
