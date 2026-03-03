SEP confirma más vacaciones para Semana Santa 2026

Las vacaciones de Semana Santa están cada vez más cerca y beneficiarán principalmente a estudiantes de educación básica en todo el país (preescolar, primaria y secundaria) con dos semanas sin clases.

Sin embargo, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, el periodo de descanso podría sentirse más largo de lo previsto.

Aquí te decimos cuándo será el último día que los alumnos vayan a clases antes de Semana Santa/SEP

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

Aunque la educación en México es laica, la celebración de Semana Santa, la fecha católica más importante del año, ocupa un lugar en el calendario escolar de la SEP, sin importar en qué mes caiga.

En 2026, la Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril.

No obstante, el calendario escolar 2025-2026 marca oficialmente las vacaciones del 30 de marzo al 10 de abril.

En total serán 17 días sin clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria/Pixabay

¿Se adelantan las vacaciones?

Para beneplácito de los más de 23 millones de estudiantes de nivel básico en el país, el calendario también contempla una junta de Consejo Técnico Escolar justo antes de que inicie el periodo vacacional.

Aunque las vacaciones como tal no se adelantan oficialmente, los alumnos dejarán de asistir a clases antes de lo previsto.

La junta de Consejo Técnico está programada para el viernes 27 de marzo, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria asistirán a su último día de clases el jueves 26 de marzo.

Regresarán a las aulas hasta el lunes 13 de abril.

Antes de vacaciones de Semana Santa, en el calendario de la SEP está marcada una junta de Consejo Técnico/SEP

¿Cuántos días serán sin clases?