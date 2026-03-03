Rafa Marquez pide confiar en México como sede del Mundial pese a violencia

Rafa Márquez pide dar otra cara al mundo| MexSport

México vivió momentos complicados luego de la escalada de violencia en algunos estados, situación que impactó en la percepción internacional sobre la seguridad del país a poco más de tres meses del arranque de la Copa del Mundo.

Tras los acontecimientos violentos, el mundo entero puso sus ojos en la República Mexicana mostrando preocupación por el venidero campeonato de futbol.

Ante esta situación, Rafael Márquez, auxiliar técnico de Javier Aguirre y leyenda del futbol mexicano, mencionó en la conferencia de prensa previo al 'Clásico de Leyendas' entre Barcelona y Real Madrid que esa no es la imagen que quieren dar al mundo sobre México.

Las leyendas del Barcelona y Real Madrid volverán a enfrentarse varios años después en un partido representativo que se llevará a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, por lo que se deben extremar precauciones.

Suelen suscitarse cosas que no queremos, dar esa imagen al mundo. Hoy en día tenemos una gran responsabilidad a menos de 3 meses de poder ser nuevamente anfitriones por tercera ocasión de un Mundial. Hay que intentar unirnos para poder dar otra imagen, yo creo que México es mucho más de lo que se ha mostrado en las últimas semanas, es un gran país, somos grandes anfitriones.

