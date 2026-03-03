Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Números demuestran que Real Madrid ha tenido un peor rendimiento con Álvaro Arbeloa que con Xabi Alonso

Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Xabi Alonso tuvo mejor rendimiento con el Real Madrid pese al número de derrotas | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 08:18 - 03 marzo 2026
Luego de 28 partidos como DT merengue, Arbeloa no mejoró los registros de Xabi

El panorama luce complicado en el Real Madrid, por un lado están clasificados a los Octavos de Final de UEFA Champions League y enfrentarán al Manchester City de Pep Guardiola y por otro lado perdieron 1-0 ante Getafe en La Liga y se les escapó el liderato.

Xabi Alonso no pudo convencer al vestidor del Real Madrid| AP

La segunda etapa de Carlo Ancelotti al frente de 'La Casa Blanca' no terminó como muchos esperaban, mucha presión y e individualismo terminando por tronar a un equipo que pese a tener jugadores top del mundo no encontraba esa clave para funcionar. Los aficionados merengues pedían a gritos a Xabi Alonso.

Luego de la salida de Ancelotti del conjunto merengue y la posterior llegada de Xabi Alonso todo pintaba bien para `Los Blancos´ quienes también se mostraban entusiastas y elocuentes a esta nueva etapa.

Xabi Alonso y Mbappé | AP

La felicidad no duraría mucho, a Xabi le costó mucho trabajo levantar al equipo de la mala racha tras la salida de Carletto, la presión del vestidor y la afición terminaron de hundir su proyecto a pesar de solo acumular 5 derrotas en 28 partidos. Perdió ante Atlético de Madrid, Liverpool, Celta de Vigo, Manchester City y Barcelona.

Álvaro Arbeloa en conferencia de prensa | AP

Su gestión solo duró siete meses con el club merengue y se fue sin pena ni gloria ante las altas expectativas que tanto directiva como afición pusieron sobre él pero finalmente la presión lo superó, el peso del vestidor no lo dejaba en paz y al final solo salió por la puerta de atrás pese a que le restaba un año de contrato.

Tras la aparatosa salida de Xabi Alonso, ahora venía a tomar las riendas el en ese entones técnico del Real Madrid Castilla, uno de los equipos formativos del 'Los Blancos'. Arbeloa tomó al club merengue de emergencia y hasta ahora lo tiene como segundo lugar en La Liga y clasificado en Champions League.

En comparación con Xabi Alonso, Arbeloa cuenta con cuatro derrotas en 12 partidos pero esas derrotas no fueron ante equipos fuertes, sino que fue contra Albacete, Benfica, Osasuna y Getafe (el más reciente)

¿Quién tuvo mejor porcentaje de efectividad al frente del Real Madrid?

  • Xabi Alonso. cinco derrotas en 28 partidos con un porcentaje de efectividad del 17.86%

  • Álvaro Arbeloa: cuatro derrotas en 12 partidos con un porcentaje de efectividad del 33.33%

    Sin embargo Arbeloa ha perdido contra equipos menos relevantes

