Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guardiola explota contra el calendario por poco descanso previo a su partido ante Real Madrid

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP
Rafael Trujillo 16:39 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador del Manchester City cuestionó el calendario internacional

Pep Guardiola no se guardó nada la hablar del calendario internacional. Como ha sido costumbre en los últimos años, los entrenadores han cuestionado el poco tiempo de descanso entre un partido y otro. Ahora fue el DT del Manchester City el que considera que tendrán un calendario apretado con su partido de Champions League en puerta.

El entrenador español manifestó su inconformidad con la programación de partidos previa al duelo ante Real Madrid por los Octavos de Final de la Champions League. Guardiola apuntó directamente a la Federación Inglesa (FA) por fijar el encuentro de la FA Cup ante el Newcastle en un horario que, según explicó, reduce el tiempo de recuperación de su equipo antes del viaje a Madrid para disputar el partido de ida en el estadio Santiago Bernabéu.

Los argumentos de su reclamo

La controversia se originó tras confirmarse que el compromiso de la FA Cup se jugará el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas locales. Ese encuentro se celebrará poco menos de cuatro días antes del choque europeo ante el conjunto español. El calendario implica que el Manchester City deberá afrontar un desplazamiento internacional con un margen limitado de descanso entre partidos.

Manchester City a la Final de la EFL Cup | AP

Después de la victoria por 0-1 frente al Leeds United en la Premier League, Guardiola se refirió al horario designado. El técnico utilizó un tono irónico al 'agradecer' la programación, al señalar que el equipo llegará a Madrid con menor recuperación.

“No tengo respuesta en este momento. Haaland no estaba listo para hoy, pero tenemos 4 días antes de Nottingham Forest y después 3 días para la FA Cup ante el Newcastle a las 8 de la tarde. Muchas gracias por este horario, para ir mejor a Madrid con menos recuperación”, comentó en conferencia de prensa
Guardiola es el segundo más ganador en Premier League | AP

Acumulación de partidos y diferencias en los horarios

Guardiola subrayó que la acumulación de encuentros en distintas competiciones condiciona la preparación del plantel. El Manchester City participa de manera simultánea en la Premier League, la FA Cup y la Champions League, además de haber disputado la Carabao Cup. En ese contexto, el entrenador señaló que los horarios influyen en los tiempos de recuperación.

El técnico explicó que la mayoría de los equipos que compiten en la FA Cup suelen jugar en el horario vespertino tradicional, mientras que al Manchester City le fue asignado el último turno de la jornada. Esta diferencia implica que la plantilla finalizará su compromiso en un horario más tardío, lo que reduce las horas efectivas de descanso antes del siguiente desplazamiento internacional.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP
Últimos videos
Lo Último
19:39 ¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
19:37 Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
19:25 Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
19:23 Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
19:05 Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
19:00 Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
18:56 Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX
18:41 Luis Figo ilusiona a México al considerar al Tri 'candidato' a ganar la Copa del Mundo
18:28 Lionel Messi siguió desde Estados Unidos el debut de Leones FC de Argentina; su hermano es presidente
18:04 ¡A lo NFL y NBA! Alexis Vega y su colección de anillos de campeón
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Empelotados
02/03/2026
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Tato Noriega habla tras la salida de Torrent | IMAGO7
Futbol
02/03/2026
Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
02/03/2026
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Contra
02/03/2026
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Empelotados
02/03/2026
Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
Futbol
02/03/2026
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026