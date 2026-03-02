Guardiola explota contra el calendario por poco descanso previo a su partido ante Real Madrid

Pep Guardiola no se guardó nada la hablar del calendario internacional. Como ha sido costumbre en los últimos años, los entrenadores han cuestionado el poco tiempo de descanso entre un partido y otro. Ahora fue el DT del Manchester City el que considera que tendrán un calendario apretado con su partido de Champions League en puerta.

El entrenador español manifestó su inconformidad con la programación de partidos previa al duelo ante Real Madrid por los Octavos de Final de la Champions League. Guardiola apuntó directamente a la Federación Inglesa (FA) por fijar el encuentro de la FA Cup ante el Newcastle en un horario que, según explicó, reduce el tiempo de recuperación de su equipo antes del viaje a Madrid para disputar el partido de ida en el estadio Santiago Bernabéu.

Los argumentos de su reclamo

La controversia se originó tras confirmarse que el compromiso de la FA Cup se jugará el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas locales. Ese encuentro se celebrará poco menos de cuatro días antes del choque europeo ante el conjunto español. El calendario implica que el Manchester City deberá afrontar un desplazamiento internacional con un margen limitado de descanso entre partidos.

Manchester City a la Final de la EFL Cup | AP

Después de la victoria por 0-1 frente al Leeds United en la Premier League, Guardiola se refirió al horario designado. El técnico utilizó un tono irónico al 'agradecer' la programación, al señalar que el equipo llegará a Madrid con menor recuperación.

“No tengo respuesta en este momento. Haaland no estaba listo para hoy, pero tenemos 4 días antes de Nottingham Forest y después 3 días para la FA Cup ante el Newcastle a las 8 de la tarde. Muchas gracias por este horario, para ir mejor a Madrid con menos recuperación”, comentó en conferencia de prensa

Guardiola es el segundo más ganador en Premier League | AP

Acumulación de partidos y diferencias en los horarios

Guardiola subrayó que la acumulación de encuentros en distintas competiciones condiciona la preparación del plantel. El Manchester City participa de manera simultánea en la Premier League, la FA Cup y la Champions League, además de haber disputado la Carabao Cup. En ese contexto, el entrenador señaló que los horarios influyen en los tiempos de recuperación.

El técnico explicó que la mayoría de los equipos que compiten en la FA Cup suelen jugar en el horario vespertino tradicional, mientras que al Manchester City le fue asignado el último turno de la jornada. Esta diferencia implica que la plantilla finalizará su compromiso en un horario más tardío, lo que reduce las horas efectivas de descanso antes del siguiente desplazamiento internacional.