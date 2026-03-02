Prestianni regresa con Benfica tras suspensión por incidente con Vinicius

El argentino, Gianluca Prestianni, volvió a jugar tras el incidente con Vinicius Júnior y fue clave en el triunfo de su equipo por 1-2 ante el Gil Vicente.

El Benfica, dirigido por José Mourinho, consiguió este lunes una importante victoria por 1-2 en su visita al Gil Vicente, en el encuentro marcó el regreso a los terrenos de juego del argentino Gianluca Prestianni, quien no había participado desde el polémico incidente racista con Vinicius Júnior en el partido de Champions League contra el Real Madrid el pasado 17 de febrero.

Mourinho apostó por Prestianni en el once inicial, y el joven extremo fue una pieza destacada en el ataque de las águilas, especialmente en la jugada que precedió al primer gol. A pesar de su contribución, el inicio del partido fue un desafío para el conjunto lisboeta, que no lograba imponer su estilo de juego.

De hecho, fue el Gil Vicente quien tomó la iniciativa en los primeros compases, generando peligro con varios disparos del uruguayo Agustín Moreira que pusieron a prueba la defensa visitante.

Prestianni y Vinicius JR. l AP

António Silva y Schjelderup sellan el triunfo

Con el paso de los minutos, y gracias en gran medida al desborde de Prestianni por las bandas, el Benfica encontró su ritmo. Fue en el minuto 35 cuando logró abrir el marcador. Tras un saque de esquina, el defensa António Silva aprovechó para anotar el 0-1 y adelantar a su equipo.

Lejos de rendirse, el Gil Vicente reaccionó tras el descanso y encontró la recompensa en el minuto 52. El delantero español Héctor Hernández remató un centro raso de su compatriota Santi García desde el corazón del área para establecer el empate a uno.

Prestianni regresó a la titularidad con el Benfica | AFP

Al igual que en la primera parte, al Benfica le costó reengancharse al partido, pero finalmente logró el gol de la victoria en el minuto 73. El noruego Andreas Schjelderup conectó un potente zurdazo que se convirtió en el definitivo 1-2.

Benfica sigue en la lucha por el título

Con este resultado, el Benfica se consolida en la tercera posición de la tabla con 58 puntos. Se mantiene a tres del Sporting, segundo clasificado, y a siete del líder, el Porto, a quien recibirá el próximo domingo en el Estádio da Luz.

Con 10 partidos todavía en disputa, el conjunto de Mourinho todavía sueña por levantar el título de Liga.