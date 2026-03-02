Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Muere migrante mexicano bajo custodia de ICE en California; SRE exige investigación

El Gobierno de México pidió transparencia y respeto a los derechos humanos en la investigación./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:53 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La noticia fue confirmada por autoridades consulares, que ya establecieron contacto con la familia del connacional

Un migrante mexicano falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de California, hecho que generó la reacción inmediata del Gobierno de México. La noticia fue confirmada por autoridades consulares, que ya establecieron contacto con la familia del connacional.

De acuerdo con la información difundida, el hombre permanecía detenido en un centro de ICE cuando se reportó su fallecimiento. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer públicamente todos los detalles sobre las circunstancias exactas de la muerte.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso./ AP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a través de la red consular en Estados Unidos, solicitó información oficial y acompañamiento para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, indicó que dará seguimiento puntual al caso.

Según los primeros reportes, el connacional estaba bajo resguardo de las autoridades migratorias al momento del incidente. Sin embargo, no se han difundido conclusiones definitivas sobre la causa del fallecimiento.

El Gobierno de México pidió una investigación exhaustiva y transparente para determinar responsabilidades, en caso de que existan. La SRE subrayó la importancia de que se respeten los derechos humanos de las personas detenidas en centros migratorios.

El caso reavivó el debate sobre las condiciones en centros de detención migratoria en Estados Unidos./ Pixabay

SRE exige investigación y apoyo a la familia

La Cancillería señaló que el consulado correspondiente mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para obtener mayor claridad sobre el caso. Además, ofreció apoyo y asistencia a los familiares del migrante.

Este hecho vuelve a poner en el centro del debate las condiciones en los centros de detención migratoria en Estados Unidos y los protocolos de atención médica y supervisión dentro de estas instalaciones.

Autoridades consulares mexicanas brindan acompañamiento y apoyo a la familia del connacional./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
19:39 ¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
19:37 Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
19:25 Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
19:23 Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
19:05 Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
19:00 Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
18:56 Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX
18:41 Luis Figo ilusiona a México al considerar al Tri 'candidato' a ganar la Copa del Mundo
18:28 Lionel Messi siguió desde Estados Unidos el debut de Leones FC de Argentina; su hermano es presidente
18:04 ¡A lo NFL y NBA! Alexis Vega y su colección de anillos de campeón
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Empelotados
02/03/2026
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Tato Noriega habla tras la salida de Torrent | IMAGO7
Futbol
02/03/2026
Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
02/03/2026
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Contra
02/03/2026
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Empelotados
02/03/2026
Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
Futbol
02/03/2026
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026