Muere migrante mexicano bajo custodia de ICE en California; SRE exige investigación

Un migrante mexicano falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de California, hecho que generó la reacción inmediata del Gobierno de México. La noticia fue confirmada por autoridades consulares, que ya establecieron contacto con la familia del connacional.

De acuerdo con la información difundida, el hombre permanecía detenido en un centro de ICE cuando se reportó su fallecimiento. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer públicamente todos los detalles sobre las circunstancias exactas de la muerte.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso./ AP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a través de la red consular en Estados Unidos, solicitó información oficial y acompañamiento para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, indicó que dará seguimiento puntual al caso.

Según los primeros reportes, el connacional estaba bajo resguardo de las autoridades migratorias al momento del incidente. Sin embargo, no se han difundido conclusiones definitivas sobre la causa del fallecimiento.

El Gobierno de México pidió una investigación exhaustiva y transparente para determinar responsabilidades, en caso de que existan. La SRE subrayó la importancia de que se respeten los derechos humanos de las personas detenidas en centros migratorios.

El caso reavivó el debate sobre las condiciones en centros de detención migratoria en Estados Unidos./ Pixabay

SRE exige investigación y apoyo a la familia

La Cancillería señaló que el consulado correspondiente mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para obtener mayor claridad sobre el caso. Además, ofreció apoyo y asistencia a los familiares del migrante.

Este hecho vuelve a poner en el centro del debate las condiciones en los centros de detención migratoria en Estados Unidos y los protocolos de atención médica y supervisión dentro de estas instalaciones.