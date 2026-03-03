Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"

Han pasado varias semanas desde que Javier 'Chicharito' Hernández dejó de formar parte del Guadalajara, pero el delantero mexicano sigue siendo tema de conversación en redes sociales. Esta vez, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, entre otros volvió a generar polémica tras publicar un video de superación personal que rápidamente se volvió viral.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Chicharito compartió un mensaje en el que parece reflexionar sobre las críticas que ha recibido en los últimos meses, especialmente tras su última etapa como futbolista profesional. El video no tardó en dividir opiniones entre sus seguidores.

Como ya es costumbre, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana utilizó sus redes sociales para expresar su sentir. En el clip, Hernández se dirige a sí mismo con una serie de frases duras que simulan los comentarios negativos que ha leído desde su salida de Chivas.

Chicharito con Chivas l IMAGO7

¿Qué dijo Chicharito Hernández en su video de Instagram?

En el mensaje, el delantero mexicano enumera algunas de las críticas que, según él, han marcado su carrera reciente. “Eres un pésimo jugador de futbol”, “eres un mal padre”, “estás decepcionando a un país que cree en ti”, “eres un fraude”, “tu cuerpo ya no responde”, “eres viejo”, “se están riendo”, “se acabó para ti”, “eres un farsante”, “eres un chiste”, “estás acabado”, se escucha en el video.

Posteriormente, aparece una voz que representa su conciencia y que lo invita a dejar de intentar complacer a todos. El mensaje central gira en torno a la importancia de enfocarse en uno mismo y no dejarse consumir por el ruido externo, una postura que ha caracterizado varias de sus publicaciones recientes.

Chicharito y la polémica constante en redes sociales

El exdelantero del Manchester United y Real Madrid ha encontrado en Instagram una plataforma para compartir mensajes motivacionales, aunque muchos de ellos han sido considerados polémicos por parte de la afición. Desde su salida de Chivas, cada publicación suele generar debate entre quienes lo apoyan y quienes cuestionan su rendimiento en los últimos años.

“No puedes vivir tratando de tener a todos felices. Siempre habrá opiniones. Siempre habrá ruido. El único con el que despiertas y te acuestas todos los días eres tú. Si hablas mejor. Si haces lo correcto para ti. Si creces, aunque incomode a otros. Ya ganaste. Enfócate en ti. Eres tu mejor proyecto”, escribió Chicharito Hernández, dejando claro que, pese a las críticas, sigue decidido a mantenerse firme en su proceso personal.