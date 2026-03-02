FGR cita a Aquivaldo Mosquera, ex capitán del América, por investigación de presunto fraude

Uno de los defensores centrales más recordados en el tiempo reciente por parte de la afición de América es el colombiano Aquivaldo Mosquera, quien también tuviera un paso por los Tuzos del Pachuca.

Apenas en el inicio del mes de marzo, el exfutbolista cafetalero ha tenido que acudir a dar declaraciones acerca de un posible fraude del que pudo haber sido parte. La presencia de Aquivaldo fue requerida en la Fiscalía General de la República, con la intención de aclarar el tema a su alrededor.

Mosquera en su paso como jugador de Tuzos | MexSport

¿De qué se le acusa a Mosquera?

Cabe aclarar que la presencia de Aquivaldo en la FGR ha sido requerida únicamente para rendir declaraciones sobre un supuesto fraude del cual se le acusa; la cita fue para este lunes 2 de marzo, por lo que no se tienen por ahora más detalles al respecto.

La misma fiscalía ha emitido un comunicado especial en el que se informa que necesitaban que el colombiano acudiera a declarar ya que "Es mencionado en una carpeta de investigación", así que por el momento no hay nada que esté comprobado.

Mosquera ha acudido a la FGR para declarar | MexSport

La investigación dentro de la cual es mencionado el exjugador de América tiene que ver con un fraude, así que se necesita "conocer formalmente los hechos que se le atribuyen", para posteriormente proceder solo si es necesario.

Más problemas para el colombiano

Otro detalle importante por resaltar es que además del posible problema de fraude, Aquivaldo aún tiene que resolver otros tantos problemas que tiene con su expareja, Karla Pineda, a quien conovió en su paso por las Águilas.

Mosquera actualmente se encuentra retirado del futbol profesional; sin embargo, se le ha podido ver como parte de algunos equipos de leyendas del cuadro de Coapa, donde enfrentan a Chivas en Clásicos durante algunos eventos para los que son contratados.

Aún no se sabe qué sucederá con Mosquera | MexSport