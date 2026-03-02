Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX

Domènec Torrent dejó de ser entrenador de Rayados | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 00:32 - 02 marzo 2026
Con la salida oficial de Domènec Torrent, La Pandilla mandó a la guillotina a otro estratega

Siete y contando. Rayados de Monterrey anunció la salida de Domènec Torrent del banquillo, tras una seguidilla de malos resultados y con el Clásico Regio en puerta. Con el adiós del catalán, la directiva de La Pandilla tendrá que buscar a un nuevo timonel, con el que aspiren a conseguir el título de la Liga MX, ese que no consiguen desde el Apertura 2019, con Antonio 'Turco' Mohamed en el cargo.

Desde la salida del Turco, siete entrenadores han desfilado en el banquillo regiomontano, entre interinos y permanentes. De todos esos técnicos, solamente uno logró levantar un título, aunque no fue de Liga MX.

Domènec Torrent dejó de ser entrenador de Rayados | IMAGO7

Todos los entrenadores que han pasado por Rayados desde su último título

Javier Aguirre

Javier Aguirre regresó al futbol mexicano con Rayados de Monterrey, en su primera aventura en Liga MX desde que dirigió al Pachuca. Sin embargo, 'El Vasco' nunca logró establecer un juego vistoso, aunque levantó el título de la Concachampions en 2021; fue cesado en el Clausura 2022.

Hugo Castillo

Hugo Castillo fue uno de los que menos tiempo tuvo en el conjunto regiomontano, pues solamente dirigió un partido. El argentino fue el bomberazo que tuvo Rayados tras la salida de Javier Aguirre, siendo su sucesor un viejo conocido en la Sultana del Norte.

Javier Aguirre en Monterrey | IMAGO7

Víctor Manuel Vucetich 

Víctor Manuel Vucetich hizo de Rayados un equipo competitivo en la primera y segunda década del Siglo XXI. Lamentablemente, 'El Rey Midas' no logró tener el éxito y se fue con las manos vacías.

Fernando Ortiz

Fernando Ortiz siempre fue un viejo conocido como jugador en México, pero cuando tomó al América logró un escaparate poco antes visto. Las Águilas del Tano eran espectaculares, pero nunca pudo llegar a la Final con los de Coapa. Eso no le importó a Rayados y lo trajeron, pero al igual que con los azulcremas, siempre se quedó a la orilla.

Víctor Manuel Vucetich  en Rayados | IMAGO7

Nicolás Sánchez 

Al igual que Hugo Castillo, Nicolás Sánchez solamente estuvo en un partido con La Pandilla, tras la salida de Fernando Ortiz. El argentino ganó su único juego en el que estuvo en el banquillo, ante Puebla en el Apertura 2024.

Martín Demichelis

Un argentino más a la lista de Rayados. Martín Demichelis logró salir Campeón con River Plate, razón por la cual los de El Barrial se ilusionaron con él. Aunque el exjugador llegó a una Final, nunca logró convencer a la afición.

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT
