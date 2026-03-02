Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Domènec Torrent deja de ser entrenador de Rayado

Rayados le da las gracias a Torrent luego de la derrota del sábado ante Cruz Azul en el Gigante de Acero.
Ricardo Olivares 22:16 - 01 marzo 2026
Tras la derrota ante Cruz Azul, la directiva de Rayados la ha dado las gracias al español

La etapa de Domènec Torrent al frente de Monterrey está por llegar a su fin. A falta del anuncio oficial, el técnico español dejará de ser director técnico de Rayados, luego de que la directiva decidiera dar por terminado su proyecto tras la más reciente derrota frente a Cruz Azul.

La caída ante el conjunto celeste terminó por marcar el rumbo de una gestión que ya venía siendo cuestionada por la afición, especialmente por la irregularidad del equipo en el actual torneo. Monterrey no logró encontrar estabilidad ni en resultados ni en funcionamiento, lo que aceleró la decisión en los despachos.

Tras diversos reportes, el conjunto regiomontano decidió compartir un comunicado en el que oficializaron la salida del estratega español. "Se ha dado por terminada la gestión de Domenec Torrent como director técnico del primer equipo..." escribieron en el mensaje, para posteriormente agradecer su trabajo.

Domènec Torrent dejará Rayados | IMAGO7

¿Cuáles fueron los números de Torrent en Rayados?

Torrent se marcha con un balance de 16 triunfos, nueve empates y 13 derrotas desde su llegada al banquillo albiazul. Números que quedaron lejos de las expectativas de un plantel armado para pelear por el título.

En la presente temporada, Rayados marcha en la novena posición, fuera de los puestos de Liguilla directa, con ocho jornadas disputadas. El balance es de tres victorias, un empate y cuatro derrotas, rendimiento que encendió las alarmas en la directiva.

Domènec Torrent en su último partido | MEXSPORT

Nicolás Sánchez será el interino

De manera interina, Nicolás Sánchez asumiría el cargo para los compromisos inmediatos. El exdefensor albiazul estaría al frente del equipo en el duelo entre semana ante Querétaro.

Además, Sánchez también dirigiría el esperado Clásico Regio del fin de semana frente a Tigres, un partido que puede marcar el ánimo del entorno y el rumbo inmediato del club.

Mientras tanto, la directiva ya analiza opciones para ocupar de manera definitiva el banquillo rayado. La intención es encontrar un perfil que devuelva protagonismo inmediato a Monterrey y encamine al equipo hacia los objetivos trazados para la temporada.

Nicolás Sánchez será el entrenador interino | IMAGO7
