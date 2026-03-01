Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami

Uno de los fichajes que rompió el mercado invernal fue el del mexicano Germán Berterame, quien hizo oficial su salida de los Rayados de Monterrey para llegar al Inter de Miami de Lionel Messi. Ante esta situación, mucho se especuló de su lugar en la Selección Mexicana, sin embargo, el propio jugador aseguró que el mismo Vasco lo ‘motivó’ a seguir adelante.

Julián Quiñones y Germán Berterame con México | MEXSPORT

¿Qué dijo el Vasco Aguirre a Berterame?

En el arranque de la temporada de la MLS 2026, el atacante mexicano fue cuestionado sobre su situación con Javier Aguirre y el equipo mexicano, a lo que Berterame aseguro que el técnico lo buscó para decirle que apoyaba su decisión, siempre y cuando no se viera afectado su nivel futbolístico.

Obviamente estuve platicando con él, obviamente me tiró para adelante, pero mientras siga teniendo el nivel que tengo seguiré yendo (a la convocatoria de la Selección Mexicana), declaró Berterame

Germán Berterame con Inter Miami | @InterMiamiCF

Finalmente, el nacionalizado mexicano aseguró que no está preocupado por su lugar en el Tricolor, pues mientras su nivel no baje y siga siendo constante él va a poder seguir siendo parte del cuadro del equipo de la CONCACAF.

“Par nada (preocupación), porque creo que yo demuestro dentro de la cancha y demostrar el nivel que hago dentro de la cancha y a raíz eso me llevará al Mundial o no y eso es lo que todo el cuerpo técnico de México está viendo, entonces yo creo que tomar esta decisión para mi fue la mejor”, concluyó el delantero de Inter de Miami.

El primer gol de Germán Berterame con Inter Miami | @InterMiamiCF

La carrera por la delantera mexicana

A menos de cuatro meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, una de las grandes dudas en cuanto al país anfitrión (México) ha sido su delantera. Con jóvenes en ascenso y veterano en busca de revancha, Javier Aguirre tendrá la difícil tarea de elegir a sus dos mejores ‘killers’ para el torneo más importante del futbol.

Por su parte, desde que se hizo su nacionalización, Germán Berterame ha demostrado firmemente su intención de representar a México en la próxima justa mundialista, sin embargo, este tendrá que superar a delanteros de talla internacional como Santiago Giménez y Raúl Alonso Jiménez.