Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:00 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Futbol Nacional

CHICHARITO se sigue BURLANDO de CHIVAS; Los aficionados están ENOJADOS

Javier Hernández sigue provocando enojo en la afición de Chivas tras sus burlas constantes.
Más