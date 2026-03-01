¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González

Toluca y Chivas dejaron uno de los partidos más vibrantes de la jornada en el Estadio Nemesio Díez, pero además del espectáculo en la cancha, la transmisión de TV Azteca se robó reflectores gracias a Christian Martinoli, quien vivió con intensidad cada jugada, especialmente las acciones anuladas a Armando ‘Hormiga’ González.

El encuentro estuvo cargado de emociones, polémica y goles invalidados que marcaron el rumbo del marcador. Para quienes siguieron el partido por televisión, la narración de Martinoli, acompañado por Luis García y David Medrano, añadió un ingrediente extra a una noche ya de por sí caliente en territorio escarlata.

El cronista conocido como 'El Deus' incluso se quitó la playera en pleno relato para apoyar a su querido “Chorizo Power”, apodo con el que suele referirse al Toluca. Sin embargo, también sufrió con las decisiones arbitrales que afectaron a Chivas y, particularmente, a la Hormiga González.

Armando 'Hormiga' González, delantero de Chivas ante Toluca en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Martinoli explota por los goles anulados a la ‘Hormiga’ González

El delantero del Guadalajara logró mandar el balón al fondo de la red en dos ocasiones, pero ambos tantos fueron invalidados tras la revisión del Sistema Semiautomático de Fuera de Juego (SAOT). La segunda anotación fue la que más polémica generó, tanto en la cabina como entre los aficionados.

“Álvarez clavó el centro, Romo recentra ¡Otra vez no! ¡No! El SAOT otra vez le quita el gol a ‘Hormigol’”, exclamó Christian Martinoli con evidente frustración cuando se confirmó la anulación del tanto.

¡OTRA VEZ NOOO! 😅



Segunda anotación anulada de la ‘Hormiga’ González por fuera de lugar y así reaccionó Martinoli 😅#ChorizoPower #TolucaChivas pic.twitter.com/DrJXzXIyRi — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 1, 2026

Polémica por el SAOT en el Toluca vs Chivas

El uso del Sistema Semiautomático de Fuera de Juego (SAOT) fue determinante en el resultado final. De acuerdo con la tecnología implementada, Armando González se encontraba adelantado en ambas jugadas; sin embargo, para analistas de TV Azteca y diversos aficionados, el atacante parecía estar en línea en al menos una de las acciones.

La polémica arbitral terminó siendo clave en la victoria de Toluca sobre Chivas, ya que esos goles pudieron cambiar el rumbo del encuentro. Mientras tanto, la narración apasionada de Martinoli volvió a demostrar por qué es una de las voces más reconocidas del futbol mexicano, convirtiendo un partido lleno de drama en un auténtico espectáculo también desde la cabina.