Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González

Christian Martinoli y Hormiga González | IMAGO7 / MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 20:33 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cronista de TV Azteca, pese a ser un ferviente aficionado a Toluca, sufrió por la mala fortuna del ariete de Chivas

Toluca y Chivas dejaron uno de los partidos más vibrantes de la jornada en el Estadio Nemesio Díez, pero además del espectáculo en la cancha, la transmisión de TV Azteca se robó reflectores gracias a Christian Martinoli, quien vivió con intensidad cada jugada, especialmente las acciones anuladas a Armando ‘Hormiga’ González.

El encuentro estuvo cargado de emociones, polémica y goles invalidados que marcaron el rumbo del marcador. Para quienes siguieron el partido por televisión, la narración de Martinoli, acompañado por Luis García y David Medrano, añadió un ingrediente extra a una noche ya de por sí caliente en territorio escarlata.

El cronista conocido como 'El Deus' incluso se quitó la playera en pleno relato para apoyar a su querido “Chorizo Power”, apodo con el que suele referirse al Toluca. Sin embargo, también sufrió con las decisiones arbitrales que afectaron a Chivas y, particularmente, a la Hormiga González.

Armando 'Hormiga' González, delantero de Chivas ante Toluca en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Martinoli explota por los goles anulados a la ‘Hormiga’ González

El delantero del Guadalajara logró mandar el balón al fondo de la red en dos ocasiones, pero ambos tantos fueron invalidados tras la revisión del Sistema Semiautomático de Fuera de Juego (SAOT). La segunda anotación fue la que más polémica generó, tanto en la cabina como entre los aficionados.

“Álvarez clavó el centro, Romo recentra ¡Otra vez no! ¡No! El SAOT otra vez le quita el gol a ‘Hormigol’”, exclamó Christian Martinoli con evidente frustración cuando se confirmó la anulación del tanto.

Polémica por el SAOT en el Toluca vs Chivas

El uso del Sistema Semiautomático de Fuera de Juego (SAOT) fue determinante en el resultado final. De acuerdo con la tecnología implementada, Armando González se encontraba adelantado en ambas jugadas; sin embargo, para analistas de TV Azteca y diversos aficionados, el atacante parecía estar en línea en al menos una de las acciones.

La polémica arbitral terminó siendo clave en la victoria de Toluca sobre Chivas, ya que esos goles pudieron cambiar el rumbo del encuentro. Mientras tanto, la narración apasionada de Martinoli volvió a demostrar por qué es una de las voces más reconocidas del futbol mexicano, convirtiendo un partido lleno de drama en un auténtico espectáculo también desde la cabina.

Gabriel Milito y Hormiga González en el partido ante Toluca del Clausura 2026 | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
21:22 ¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
21:11 ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
20:59 ¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
20:47 De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
20:43 ¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
20:33 ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
20:08 ¡Tiene nuevo DT! Costa Rica anuncia el reemplazo de Miguel Herrera
20:08 ¡Regreso en todo lo alto! AJ Lee vence a Becky Lynch y gana el Campeonato Intercontinental de WWE
19:46 Hansi Flick se mantiene positivo para lograr una remontada ante Atlético de Madrid
19:40 ¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
Futbol
28/02/2026
¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
Futbol
28/02/2026
¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
Futbol
28/02/2026
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
Lucha
28/02/2026
De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
Futbol
28/02/2026
¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
Empelotados
28/02/2026
¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González