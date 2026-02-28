Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida

Marco Tolama, el legendario "Charro Volador". Miembro icónico de Los Protagonistas y maestro de la crónica automovilística en México. Recordamos su legado, su pasión y aquella voz que nos acompañó en las pistas durante décadas. ¡Hasta siempre, maestro!
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:39 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Joserra publicó un mensaje en redes sociales para dar el último adiós a su entrañable amigo, Marco Tolama

La muerte de Marco Tolama ha dejado un vacío profundo en el periodismo deportivo mexicano, pero pocas reacciones han sido tan conmovedoras como la de su mentor y compañero de mil batallas, José Ramón Fernández. A través de sus redes sociales, "Joserra" compartió un tributo que revela la íntima conexión y el respeto profesional que unía a ambos referentes de la comunicación.

Marco Tolama con Claro Sports | CAPTURA DE PANTALLA
Marco Tolama con Claro Sports | CAPTURA DE PANTALLA

EL MENSAJE DE JOSERRA

En un mensaje cargado de nostalgia, José Ramón Fernández recordó las décadas de trayectoria compartida desde los tiempos de Canal 13 e Imevisión, hasta su paso por Grupo Acir y TV Azteca. El líder de la escuela del periodismo crítico destacó que Tolama no solo fue un colega, sino un amigo con quien compartió "cabina, viajes, risas y la pasión por el automovilismo".

Uno de los pasajes más desgarradores del mensaje fue el recuerdo de la tragedia de Ayrton Senna en 1994. Fernández reveló un detalle humano que pocos conocían sobre aquella histórica transmisión:

"Nunca olvidaré el día que murió Ayrton Senna: no quería narrar, estaba destrozado. Le pedí que lo hiciera y salió al aire con la voz quebrada y lágrimas en los ojos".

Este momento, según José Ramón, definió la esencia de Marco Tolama: un hombre "auténtico, sensible, enorme" que antepuso su profesionalismo a pesar del inmenso dolor personal por la pérdida del ídolo brasileño.

EL ADIÓS DE UNA LEYENDA

El mensaje de despedida finalizó con un deseo de paz para el ex piloto y comentarista, enviando condolencias a su familia y amigos cercanos. La publicación fue acompañada de una fotografía histórica que muestra a ambos en una cabina de radio, un testimonio visual de una época dorada de "Los Protagonistas" que hoy cierra un capítulo con la partida de "El Charro Volador".

Marco Tolama durante su etapa en TV Azteca | X: @MarcoTolama
Marco Tolama durante su etapa en TV Azteca | X: @MarcoTolama
Últimos videos
Lo Último
16:01 ¿Hará calor o frío durante el concierto de Shakira en el Zócalo este 1 de marzo?
15:24 Guadalajara vive la fiesta del FIFA Trophy Tour rumbo al Mundial 2026
15:11 ¿Sí o no está muerto el líder supremo iraní? Netanyahu afirma que hay señales tras los ataques a Irán
14:55 Manchester City gana sin Haaland ante Leeds y mantiene presión sobre el Arsenal en la Premier
14:39 El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
14:20 ¿Cuánto dinero dejará el concierto de Shakira en el Zócalo CDMX? Esto estima CANACO
14:19 Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
14:11 Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
14:01 Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
13:42 ¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
¿Hará calor o frío durante el concierto de Shakira en el Zócalo este 1 de marzo?
Contra
28/02/2026
¿Hará calor o frío durante el concierto de Shakira en el Zócalo este 1 de marzo?
Guadalajara vive la fiesta del FIFA Trophy Tour rumbo al Mundial 2026
Futbol
28/02/2026
Guadalajara vive la fiesta del FIFA Trophy Tour rumbo al Mundial 2026
¿Sí o no está muerto el líder supremo iraní? Netanyahu afirma que hay señales tras los ataques a Irán
Contra
28/02/2026
¿Sí o no está muerto el líder supremo iraní? Netanyahu afirma que hay señales tras los ataques a Irán
Manchester City venció 1-0 al Leeds United con gol de Antoine Semenyo | AP
Futbol
28/02/2026
Manchester City gana sin Haaland ante Leeds y mantiene presión sobre el Arsenal en la Premier
El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
Empelotados
28/02/2026
El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
¿Cuánto dinero dejará el concierto de Shakira en el Zócalo CDMX? Esto estima CANACO
Contra
28/02/2026
¿Cuánto dinero dejará el concierto de Shakira en el Zócalo CDMX? Esto estima CANACO