El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida

La muerte de Marco Tolama ha dejado un vacío profundo en el periodismo deportivo mexicano, pero pocas reacciones han sido tan conmovedoras como la de su mentor y compañero de mil batallas, José Ramón Fernández. A través de sus redes sociales, "Joserra" compartió un tributo que revela la íntima conexión y el respeto profesional que unía a ambos referentes de la comunicación.

Marco Tolama con Claro Sports | CAPTURA DE PANTALLA

EL MENSAJE DE JOSERRA

En un mensaje cargado de nostalgia, José Ramón Fernández recordó las décadas de trayectoria compartida desde los tiempos de Canal 13 e Imevisión, hasta su paso por Grupo Acir y TV Azteca. El líder de la escuela del periodismo crítico destacó que Tolama no solo fue un colega, sino un amigo con quien compartió "cabina, viajes, risas y la pasión por el automovilismo".

Uno de los pasajes más desgarradores del mensaje fue el recuerdo de la tragedia de Ayrton Senna en 1994. Fernández reveló un detalle humano que pocos conocían sobre aquella histórica transmisión:

"Nunca olvidaré el día que murió Ayrton Senna: no quería narrar, estaba destrozado. Le pedí que lo hiciera y salió al aire con la voz quebrada y lágrimas en los ojos".

Hoy se nos va un amigo y compañero de tantos años: Marco Tolama. Desde Canal 13, Imevisión, Gupo Acir y TV Azteca compartimos cabina, viajes, risas y la pasión por el automovilismo.

Nunca olvidaré el día que murió Ayrton Senna: no quería narrar, estaba destrozado. Le pedí que lo… pic.twitter.com/G0J5oQn76F — José Ramón Fernández (@joserra_espn) February 27, 2026

Este momento, según José Ramón, definió la esencia de Marco Tolama: un hombre "auténtico, sensible, enorme" que antepuso su profesionalismo a pesar del inmenso dolor personal por la pérdida del ídolo brasileño.

EL ADIÓS DE UNA LEYENDA

El mensaje de despedida finalizó con un deseo de paz para el ex piloto y comentarista, enviando condolencias a su familia y amigos cercanos. La publicación fue acompañada de una fotografía histórica que muestra a ambos en una cabina de radio, un testimonio visual de una época dorada de "Los Protagonistas" que hoy cierra un capítulo con la partida de "El Charro Volador".