Guadalajara vive la fiesta del FIFA Trophy Tour rumbo al Mundial 2026

El trofeo más codiciado del fútbol mundial ya está en tierras tapatías. A 103 días de que inicie la Copa del Mundo 2026, la Copa del Mundo arribó al Estadio AKRON como parte del FIFA Trophy Tour, marcando uno de los momentos más esperados en la antesala del torneo.

La ceremonia contó con la presencia de la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez; el Gobernador del Estado, Pablo Lemus; la presidenta de Guadalajara Verónica Delgadillo; y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie. También asistieron el propietario de Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara, así como los invitados de honor por FIFA: Hugo Sánchez y el ex futbolista brasileño y campeón del mundo Roque Júnior.

El Estadio Akron sigue preparándose para recibir la Copa del Mundo | MexSport

Habló Juan Pablo Lemus

Durante su intervención, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus se refirió a los hechos ocurridos en días pasados en el Estado y agradeció el respaldo de las fuerzas armadas, subrayando la fortaleza de la entidad y el carácter de su gente.

“Jalisco está trabajando gracias a nuestras fuerzas armadas. Mis generales, muchas gracias. Hoy Jalisco está de pie, Jalisco está trabajando, Jalisco va a ser la sede más mexicana y la mejor sede mundialista, y esto se debe a la valentía y al trabajo de su gente. Y hoy quiero hacer una gran agradecimiento al pueblo de Jalisco.

“El pueblo de Jalisco fue solidario, fue, sin duda alguna, extraordinariamente responsable en los sucesos que vivimos en donde no pasaron. Y el pueblo de Jalisco es orgulloso de sus tradiciones, es valiente, es trabajador. Y hoy Jalisco, no tengo duda, está de pie y trabajando y consolidándose como como la sede más mexicana del mundial”, señaló.

El Trofeo y balón oficiales en las afueras del Estadio Akron | MexSport

Uno de los pasajes más emotivos se vivió cuando el mandatario recordó el trabajo realizado por Jorge Vergara (QEPD) para que la casa del Guadalajara se consolidara como sede mundialista, resaltando su visión y compromiso con el proyecto.

El trofeo inicia su camino para llegar al próximo campeón

El momento culminante llegó con la revelación del trofeo. Tras permanecer en la vitrina, fue presentado ante los asistentes y Roque Junior fue el encargado de tomar la copa y mostrarla al público, provocando aplausos y fotografías que inmortalizaron la escena.

La Copa del Mundo permanecerá exhibida en el Estadio AKRON del 28 de febrero al 2 de marzo. Los aficionados podrán recorrer los vestidores, la sala de prensa y la cancha del inmueble mundialista, en una experiencia inmersiva que busca acercarlos a la atmósfera de una Copa del Mundo.

Panorámica del Estadio Akron | MexSport