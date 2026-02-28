¿Puede la FIFA expulsar a Estados Unidos e Irán del Mundial 2026? Lo que dice el reglamento

La escalada bélica sin precedentes entre Estados Unidos e Irán, marcada por la "Operación Epic Fury" y las represalias con misiles en el Golfo Pérsico, ha encendido las alarmas no solo en la diplomacia internacional, sino también en las oficinas de la FIFA en Zúrich. Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, surge la gran interrogante: ¿pueden ser expulsadas estas selecciones del torneo?

Aunque el panorama es complejo, existen precedentes y bases legales que la FIFA podría invocar, aunque el peso político de las naciones involucradas jugará un papel determinante.

FIFA Y EL ANTECEDENTE DE RUSIA

La exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022 tras la invasión de Ucrania marcó un hito. En aquel momento, la FIFA se basó en una combinación de principios éticos y de seguridad. Aunque no hubo un artículo único y específico para "guerras", el organismo utilizó:

El Artículo 4 de los Estatutos de la FIFA prohíbe la discriminación y exige la promoción de relaciones amistosas. La FIFA argumentó que la situación en Ucrania hacía imposible garantizar la seguridad y la integridad de la competición. La FIFA tiene la facultad de suspender a una federación si considera que la situación política del país impide el desarrollo normal del fútbol o viola el principio de neutralidad.

"Está prohibida la discriminación de cualquier país, persona o grupo de personas por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia, orientación sexual o por cualquier otra razón, y será sancionable con suspensión o expulsión", Artículo 4 de los Estatutos de la FIFA

COMPLICADO EXPULSAR A ESTADOS UNIDOS E IRÁN

La selección iraní ya ha enfrentado pedidos de suspensión anteriormente por interferencias gubernamentales (Art. 19 de los Estatutos). Un conflicto de esta magnitud en su territorio podría llevar a la FIFA a determinar que la federación no puede operar de forma independiente o segura, facilitando una suspensión. Sin embargo, la FIFA ha optado por no tomar represalias ante Irán.

Por su parte, la expulsión de Estados Unidos como organizador no solo luce más complicada, sino prácticamente imposible. El veto de un país anfitrión es un escenario casi inédito y extremadamente complejo, pues expulsar al organizador principal pondría en riesgo la viabilidad financiera y logística del evento, lo que hace que esta medida sea la menos probable.

¿CÓMO SE ELIGE UN REMPLAZO EN CASO DE EXPULSIÓN DEL MUNDIAL?

En caso de que el Consejo de la FIFA proceda con una expulsión antes del torneo, el proceso de sustitución no es automático y se rige por el Artículo 6 del Reglamento de la Copa del Mundo 2026.

El reglamento estipula que, si una selección es excluida, "el organismo organizador de la FIFA decidirá de manera soberana las medidas a adoptar".

"Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra." Artículo 6.7 del Reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA.

Históricamente, se busca al equipo mejor clasificado de la misma confederación que no obtuvo el cupo. Para Irán, el reemplazo saldría de la AFC (Asia); para EE. UU., de la CONCACAF (Norte y Centroamérica).