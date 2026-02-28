Benfica suspende a 5 aficionados por racismo durante partido de Champions contra Real Madrid

Benfica ha suspendido a cinco aficionados por comportamiento racista durante el partido de la Champions League contra el Real Madrid, cuando se acusó a su jugador Gianluca Prestianni de insultar racialmente a Vinícius Júnior.

Benfica señaló en un comunicado que se abrieron procedimientos disciplinarios contra los cinco socios del club y que, en última instancia, podrían ser expulsados.

Vinicius Jr. en el Stadio da Luz durante el juego de ida entre Benfica y Real Madrid | AP

El club los suspendió después de que una investigación interna inicial encontrara pruebas de “comportamiento inapropiado en las gradas, de carácter racista, incompatible con los valores y principios que rigen el club”.

Imágenes de televisión mostraron a algunos aficionados haciendo gestos de mono tras la victoria 1-0 del Madrid en el partido de ida de los playoffs de la Champions el 17 de febrero.

Vinicius en diálogo con el silbante del partido entre Benfica y Real Madrid | AP

El encuentro tuvo que detenerse durante casi 10 minutos debido a la acusación de Vinícius de que Prestianni lo llamó “mono” después de que el jugador brasileño marcara y celebrara frente a los aficionados del Benfica.