El récord que impondrá el nuevo encuentro entre Manchester City y Real Madrid

Nuevamente el destino los junta. Manchester City y Real Madrid se volverán a ver las caras en la máxima competencia europea a nivel de clubes. Ambas escuadras chocarán en los Octavos de Final de UEFA Champions League en lo que promete ser el partido más atractivo de esta fase.

Manchester City a la Final de la EFL Cup | AP

Real Madrid se ganó el pase al derrotar a Benfica en Play Off con un marcador global de 3-1, después de una primera parte que estuvo plagada de polémica por el tema racial entre Prestianni y Vinicius Jr.

Prestianni y Vinicius JR. l AP

Manchester City clasificó de manera directa a las rondas eliminatorias al quedas en el octavo puesto de la tabla con un total de 16 puntos con 5 partidos ganados, 1 empatado y 2 perdidos. Los dirigidos por Pep Guardiola pintan como amplios favoritos a levantar el trofeo.

Un panorama diferente el que vivían los merengues, después de no haber arrancado de manera eficiente la ronda de fase regular. Los blancos acumularon solo 15 puntos con 5 partidos ganados y 3 perdidos, al mismo tiempo que despedían a su director técnico Xabi Alonso para traer a Álvaro Árbeloa.

Pese a no llegar en el mejor momento, el conjunto merengue logró el repechaje y tras eliminar al Benfica se mantuvieron vivos en la competencia que ahora les pone en el camino a un viejo conocido.

Historial de enfrentamientos entre Citizens y Merengues

Victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Benfica I AP

Esta ocasión es la quinta contienda donde se verán las caras en duelo de eliminación directa. Se han enfrentado en dos partidos de semifinales, uno de Play Offs y un partido de Cuartos de Final.