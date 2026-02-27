Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial, asegura que Jalisco es más seguro tras captura del Mencho
A pesar de la incertidumbre que se vivió el pasado fin de semana en Guadalajara tras los hechos relacionados en temas de seguridad. Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa del Mundo, laseguró que la situación está bajo control y que el estado es hoy más seguro.
“México está seguro sin el Mencho”, afirmó de manera contundente, al referirse a la reciente captura de Nemesio Oseguera Cervantes.
Cuevas subrayó que, en menos de 48 horas, la capital jalisciense recuperó la normalidad.
“En esta ocasión, en menos de 48 horas, estaba Guadalajara de regreso a la normalidad. Tal vez un poquito trastocado el transporte público, algunas cosas, pero hoy Jalisco, insisto, es mucho más seguro que hace unos días. Es más seguro sin el Mencho. Es más seguro teniendo ya la Guardia Nacional. Entonces, México va bien”, expresó.
No hay problema con las selecciones que visitarán México
Además, habló sobre el comunicado de la Selección de Portugal, y es que mencionaron que estaban analizando el partido ante la Selección Mexicana.
Seamos honestos, la neta fue nada más la Federación Portuguesa. Y Bolivia y Alemania. Hicieron algunos comentarios, pero estamos trabajando con ellos. Los únicos que realmente llegaron un poquito más lejos fueron los comentarios de la selección portuguesa. La realidad es que va bien
“Mañana va a estar el trofeo en Guadalajara, pero además Portugal va a llegar a entrenar para el amistoso en Cancún y después juega en Ciudad de México. Entonces, hay que poner las cosas en su justa dimensión. Insisto, creo que a veces nos pueden perseguir los fantasmas del pasado de operativos mal hechos”, concluyó.