Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial, asegura que Jalisco es más seguro tras captura del Mencho

A pesar de la incertidumbre que se vivió el pasado fin de semana en Guadalajara tras los hechos relacionados en temas de seguridad. Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa del Mundo, laseguró que la situación está bajo control y que el estado es hoy más seguro.

“México está seguro sin el Mencho”, afirmó de manera contundente, al referirse a la reciente captura de Nemesio Oseguera Cervantes.

El Estadio Akron será uno de los inmuebles en México para la Copa | MexSport

Cuevas subrayó que, en menos de 48 horas, la capital jalisciense recuperó la normalidad.

“En esta ocasión, en menos de 48 horas, estaba Guadalajara de regreso a la normalidad. Tal vez un poquito trastocado el transporte público, algunas cosas, pero hoy Jalisco, insisto, es mucho más seguro que hace unos días. Es más seguro sin el Mencho. Es más seguro teniendo ya la Guardia Nacional. Entonces, México va bien”, expresó.

Cuevas asegura que no habrá problema para la realización del torneo | MexSport

No hay problema con las selecciones que visitarán México

Además, habló sobre el comunicado de la Selección de Portugal, y es que mencionaron que estaban analizando el partido ante la Selección Mexicana.

Seamos honestos, la neta fue nada más la Federación Portuguesa. Y Bolivia y Alemania. Hicieron algunos comentarios, pero estamos trabajando con ellos. Los únicos que realmente llegaron un poquito más lejos fueron los comentarios de la selección portuguesa. La realidad es que va bien

El trofeo del Mundial llega a México este fin de semana | MexSport