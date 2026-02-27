¿Por qué Netflix se retiró de la compra de Warner Bros. Discovery?

La disputa por el control de Warner Bros. Discovery cambió por completo este 27 de febrero de 2026. Netflix anunció que no aumentará su oferta para comprar la compañía, luego de que surgiera una propuesta más alta por parte de Paramount Skydance.

Tanto Netflix como Paramount buscaban quedarse con Warner Bros. / X

De acuerdo con información publicada por The New York Times en su edición en español, la nueva oferta supera económicamente la propuesta inicial de Netflix, lo que llevó a la plataforma de streaming a retirarse de la competencia.

¿Por qué Netflix decidió no seguir?

La razón principal es sencilla: dinero.

Paramount Skydance presentó una oferta mayor por Warner Bros. Discovery. Ante esto, Netflix tenía dos opciones: subir su propuesta o salir de la negociación. Finalmente decidió no entrar en una guerra de precios, al considerar que ya no era financieramente conveniente continuar.

Aunque Netflix había mostrado interés en los estudios y en el negocio de streaming de Warner, la oferta rival fue considerada más atractiva por los directivos de la compañía en venta.

Finalmente, Netflix decidió no seguir en la negociación. / X

¿Qué significa esto para la industria?

Si la operación se concreta, Paramount Skydance podría quedarse con todo el conglomerado de Warner Bros. Discovery, que incluye estudios de cine, canales de televisión y plataformas de streaming. Esto tendría un impacto enorme en Hollywood y en el mercado del entretenimiento, ya que se trataría de una de las adquisiciones más grandes de los últimos años. También podría cambiar la forma en que se producen y distribuyen películas y series.