Pago de marzo Mi Beca para Empezar 2026: cuándo depositan a todos los beneficiarios

El Gobierno de la Ciudad de México ya fijó la fecha oficial de pago de marzo 2026 para quienes forman parte del programa Mi Beca para Empezar. Conoce el día, cómo se hará el depósito y cuánto recibirán según el nivel escolar.

El apoyo económico de Mi Beca para Empezar beneficia a estudiantes de educación básica pública en la capital del país./ RS

¿Qué es Mi Beca para Empezar?

Mi Beca para Empezar es un programa social de la Ciudad de México dirigido a niñas y niños de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas. Su objetivo principal es apoyar la permanencia escolar y facilitar el acceso a útiles, uniformes y materiales educativos mediante un apoyo económico directo.

Mi Beca para Empezar entrega apoyos económicos para estudiantes. / Twitter: @BienestarEdu

¿Cuál es la fecha exacta del pago de marzo 2026?

Según lo informado por el Fibien, el pago correspondiente a marzo 2026 —que es el séptimo depósito del ciclo escolar 2025-2026 y el tercero de este año— se realizará el domingo 1 de marzo de 2026 para todos los beneficiarios inscritos en el programa.

El pago se realizará el 1 de marzo. / Twitter: @avisosbienestar

¿Cuánto recibirán los alumnos en marzo?

Los montos que se abonarán en las tarjetas del programa Mi Beca para Empezar dependen del nivel educativo del estudiante: Preescolar: $600 pesos

Primaria: $650 pesos

CAM (preescolar, primaria y laboral): $600 pesos Estos recursos permiten comprar alimentos, uniformes, útiles, libros y otros materiales en papelerías, supermercados y tiendas con terminal bancaria autorizada.