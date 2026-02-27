Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas

Gabriel Milito en el partido ante Cruz Azul | IMAGO7
Jorge Armando Hernández 09:02 - 27 febrero 2026
Santiago San Román, vicepresidente deportivo de los Diablos, explicó por qué no se cerró la contratación

Diego Milito, entrenador argentino de las Chivas continúa en el ojo mediático gracias a su gran trabajo en el Rebaño. Ahora, se ha revelado que su llegada al futbol mexicano se pudo haber dado antes de lo que conocemos, pues tenía todo arreglado para dirigir al Toluca.

Gabriel Milito en el Estadio Akron I IMAGO7

En una entrevista en el programa 'Futbol Picante', el vicepresidente deportivo de los Diablos, Santiago San Román, habló sobre el buen momento que vive el Rebaño en el Clausura 2026 y señaló que el estratega argentino estuvo muy cerca de firmar con ellos.

Según la declaración, Milito y Toluca tenían todo cerrado para que asumiera como su entrenador de cara al Clausura 2024, sin embargo, un "tema personal" alejó al sudamericano del puesto; finalmente la directiva se decantó por Renato Paiva.

Milito tiene a Chivas como líder del Clausura 2026 | MexSport

Gabi Milito iba a venir con nosotros antes de que llegara Renato Paiva, estaba cerrado, pero por un tema personal no se pudo. Es un técnico excepcional, bien por Chivas que le dio tiempo.

Santiago San Román opina del partido del sábado

Toluca vs Chivas en Cuartos de Final del Clausura 2024 l IMAGO7

A pesar de que considera que Chivas será un rival complicado, el directivo confía en el 'Turco' Mohammed y en la fortaleza del equipo para sacar un buen resultado del partido que se disputará en el Estadio Akron.

Está pasando por un momento y el que Chivas esté bien le hace bien al futbol mexicano.
