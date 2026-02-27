Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nicolás Larcamón confirma el futuro de la portería de Cruz Azul

Nicolás Larcamón durante el partido ante Vancouver FC en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Nicolás Larcamón durante el partido ante Vancouver FC en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Aldo Martínez 10:48 - 27 febrero 2026
El estratega argentino elogió a sus dos arqueros previo al regreso de Kevin Mier

Luego de casi tres meses fuera por una lesión en el tobillo,Kevin Mier está a punto de regresar a las canchas de la Liga MX. Sin embargo, Andrés Gudiño cumplió con creces al sustituirlo en Cruz Azul y ahora con el regreso del Colombiano, Nicolás Larcamón confirmó cuál de los dos será el titular en el 11 de la Máquina.

Nicolás Larcamón en el banquillo durante el partido de Cruz Azul ante Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Nicolás Larcamón en el banquillo durante el partido de Cruz Azul ante Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7

‘Hoy ataja Gudiño’

Durante una entrevista con TUDN, Larcamón confirmó ser un ‘afortunado’ por tener a los jugadores que hoy dirige. Además, el estratega argentino se mostró emocionado por la competencia interna que puede significar el regreso de Mier.

“El arquero tiene la complejidad de que no vas cambiando o rotando. La realidad es que jugará el que esté mejor, hoy Andrés no solo me ha resuelto la baja de Kevin, sino que también se ha plantado muy bien con todas las exigencias”, confesó Larcamón.
Kevin Mier no jugará l IMAGO7

“La competencia está abierta y siento que es una buena noticia para ambos porque en definitiva esa competencia interna te lleva al límite y eso te lleva siempre a dar lo mejor y creo que es esa una buena noticia”, añadió Larcamón.

Finalmente, el estratega de la Máquina confesó que hoy por hoy su titular es Gudiño, pero recalcando que ambos van a luchar por ser el portero titular del equipo de la Noria en lo que resta del Clausura 2026. Además, el argentino reconoció la albor del portero de fuerzas básicas, Emmanuel Ochoa, con el primer equipo.

“Sin dejar de mencionar a Emmanuel Ochoa, otra de las grandes promesas en la portería en México, está muy viva la competencia en el arquero, pero hoy ataja Gudiño. Kevin aun no se integra al 100 y no podemos valorar su nivel”, concluyó Larcamón.
Andrés Gudiño competirá junto a Kevin Mier | IMAGO7

Calidada en la portería 

Una vez más la Máquina se encuentra en un dilema importante, elegir a un guardameta titular. Sin embargo, no es para menos pues desde inicio de milenio, Cruz Azul se ha caracterizado por tener calidad bajo los tres postes.

Desde Óscar ‘Conejo’ Pérez, hasta José de Jesus Corona, el equipo de la Noria ha presentado a porteros de alto calibre, ahora con dos de ellos en disputa por ser el titular de la plantilla que dirige Nicolás Larcamón.

Cruz Azul celebra gol ante Chivas J7 l IMAGO7
