Shakira GRATIS en el Zócalo: Metro y Metrobús ampliarán horario por concierto

El próximo domingo 1 de marzo, la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, motivo por el cual se anunció que habrá cambios en el horario de servicio del Metro y Metrobús, con el fin de facilitar el traslado de los asistentes.

Shakira cerrará su gira en el Zócalo

El Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, junto al Grupo Modelo, que cumple 100 años de fundación, llevará gratuitamente a Shakira a la Plaza de la Constitución, en lo que será el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Se repetirá así lo ocurrido en 2007, cuando también cantó gratis ante más de 210 mil personas.

Metro y Metrobús ampliarán horario

Tomando en cuenta que, además del concierto en el Zócalo, también se instalarán pantallas gigantes en la Alameda Central y en el Monumento a la Revolución, la Ciudad de México anunció que modificará el horario del servicio de sus transportes eléctricos.

Por el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino el Metro y el Servicio de Transportes Eléctricos estarán brindando servicio hasta la 1:00 am del lunes 2 de marzo”, se lee en la publicación hecha en redes sociales por el Gobierno de la Ciudad de México.

El Metro operará hasta la 1:00 am en las siguientes líneas: Metro CDMX Línea 1: Pantitlán a Observatorio.

Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña.

Línea 9: Pantitlán a Tacubaya. Metrobús Línea 1: Indios Verdes a El Caminero.

Línea 7: Indios Verdes a Campo Marte.

Además, el Metro informó que el domingo 1 de marzo la Línea 2 operará de 7:00 a 17:00 horas en sus circuitos provisionales y, a partir de las 17:00 horas, brindará servicio normal de Tasqueña a Cuatro Caminos.

“Habrá refuerzo de seguridad y monitoreo permanente de la operación. Atiende las recomendaciones y permite el libre cierre de puertas”, indicó el Metro en un comunicado.

Rutas del Servicio de Transportes Eléctricos Las rutas que ampliarán su servicio hasta la 1:00 am del lunes 2 de marzo son: Línea 1: Corredor Cero Emisiones del Eje Central.

Línea 2: Chapultepec – CETRAM Pantitlán.

Línea 5: San Felipe de Jesús a Hidalgo.

¿Superará Shakira el récord de asistencia?

Se espera que el concierto gratuito de Shakira se acerque o incluso supere el récord de asistencia para eventos en la Plaza de la Constitución, que actualmente pertenece a Los Fabulosos Cadillacs, quienes en 2023 reunieron a 300 mil personas.