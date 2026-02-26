Concierto gratis de Shakira en el Zócalo: todo lo que debes saber antes de ir

La Ciudad de México se prepara para recibir a Shakira, quien ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino el domingo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas. El espectáculo forma parte de la etapa final de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que la cantante colombiana ha recorrido distintos países tras el lanzamiento de su más reciente producción musical.

El evento será abierto al público y no requerirá boletos, por lo que se espera una asistencia multitudinaria en la Plaza de la Constitución, uno de los espacios más emblemáticos del país. Autoridades de la Ciudad de México participarán en la logística y el operativo de seguridad para garantizar que el espectáculo se desarrolle de manera ordenada.

El show en el Zócalo será de acceso libre, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar lugar./ AP

Este concierto también se enmarca dentro de una colaboración con Grupo Modelo, empresa que celebra cien años de historia y que participa en la realización del evento masivo. La combinación entre una figura internacional de la música y un recinto de gran capacidad anticipa una noche histórica para los fans.

La intérprete de éxitos globales como Hips Don’t Lie, Antología, Waka Waka y BZRP Music Sessions #53 regresa al corazón del país luego de sus recientes presentaciones en la capital mexicana, donde logró llenos totales y una fuerte respuesta del público.

¿Cómo prepararte para el concierto gratuito de Shakira?

Autoridades capitalinas preparan un operativo especial de seguridad para el concierto masivo de la cantante colombiana./ AP

Al tratarse de un evento sin costo y en espacio abierto, se recomienda llegar con varias horas de anticipación para conseguir un buen lugar. La afluencia podría comenzar desde la mañana, por lo que la organización y la paciencia serán clave para disfrutar la experiencia.

También es aconsejable acudir con ropa y calzado cómodos, llevar hidratación suficiente y considerar protección solar si se planea permanecer en la zona durante muchas horas. Debido a posibles filtros de seguridad, es importante evitar objetos voluminosos o artículos que puedan estar restringidos.

En cuanto al transporte, es probable que haya ajustes en la circulación vehicular y en estaciones cercanas del transporte público. Por ello, conviene revisar rutas alternas y prever tiempos de traslado más amplios de lo habitual.

Las autoridades capitalinas implementarán un operativo especial con presencia de elementos de seguridad y servicios médicos, además de puntos de información para orientar a los asistentes. Se espera que el concierto concluya alrededor de las 22:00 horas, dependiendo del repertorio y dinámica del show.

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo promete convertirse en uno de los eventos musicales más multitudinarios del año en México, consolidando el vínculo entre la artista y el público mexicano en un escenario que históricamente ha sido sede de celebraciones masivas.