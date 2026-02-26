Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Querétaro vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026?

Esteban Gutiérrez 14:55 - 26 febrero 2026
Gallos y Laguneros abren el telón de la octava fecha de la Liga MX

Este viernes, Querétaro y Santos se verán las caras en el partido que dará inicio a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La cancha del Estadio Corregidora será sede de este importante partido para ambas escuadras, pues el torneo ya se encuentra en su punto medio y ya no hay tiempo que perder si quieren mantener sus ambiciones.

El conjunto lagunero atraviesa una de sus peores rachas en la Liga MX: suma apenas un punto en siete fechas y acumula más de 700 días sin ganar como visitante, una estadística que ya pesa demasiado en la institución.

Ahora bajo el mando de Omar Tapia, quien tomó el lugar de Francisco Rodríguez Vílchez, Santos intentará reencontrarse con la victoria pese a la baja sensible de su arquero titular, Carlos Acevedo. Vienen de una dolorosa derrota ante León, equipo dirigido por su ex técnico Ignacio Ambriz, resultado que profundizó la crisis deportiva del club.

Querétaro, por su parte, llega con 5 puntos y ubicado en la posición 14 de la tabla. Los Gallos no tuvieron actividad la jornada pasada debido a la suspensión de su partido ante Juárez, por lo que buscarán aprovechar la localía en La Corregidora para retomar ritmo y sumar ante el sotanero del torneo.

¿Cuándo y dónde ver Querétaro vs Santos?

  • Fecha: Viernes 27 de febrero

  • Horario 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: Fox One

