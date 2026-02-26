“Corazón de Oro”: la nueva telenovela mexicana con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto

La nueva telenovela Corazón de Oro llega a la pantalla de Las Estrellas el 2 de marzo de 2026 a las 18:30 horas, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del año en el género de melodrama. Producida por Pedro Ortiz de Pinedo, esta historia combina drama familiar, misterio y decisiones imposibles, protagonizada por estrellas como Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes.

Fotografía: Georgina Sánchez

¿De qué trata "Corazón de Oro"?

Corazón de Oro gira en torno a la vida de Luz, una mujer trabajadora y dedicada a su hija Catalina. Ambas enfrentan dificultades económicas y sociales, mientras lidian con aspiraciones, mentiras y conflictos personales.

Luz mantiene un puesto de tacos y lucha por sostener su hogar, mientras Catalina, quien estudia derecho en una universidad de élite, finge ser millonaria para encajar entre sus compañeros. Esta doble vida genera tensiones que marcan el inicio de una serie de situaciones inesperadas.

Fotografía: Georgina Sánchez

La trama se complica cuando un hombre del pasado de Luz, Antonio, decide incluirlas en su testamento antes de morir, tratando de compensar injusticias del pasado. Este nuevo giro obliga a Luz a enfrentarse a recuerdos dolorosos y a mantener un secreto que podría cambiarlo todo.

Un elenco estelar y producción que promete

La producción cuenta con un amplio elenco conformado por actores reconocidos de la televisión mexicana, entre ellos:

Mayrín Villanueva

Gala Montes

Gabriel Soto

Diego Olivera

Moisés Peñaloza

Julio Mannino

Juan Ángel Esparza

Mariazel

Andrea Rosell

Fernando Robles Además, Gala Montes no solo actúa como una figura clave en la historia, sino que también interpreta el tema musical principal, reforzando la conexión emocional de la telenovela con su audiencia

Fotografía: Georgina Sánchez

Con un elenco de alto perfil, una trama de profundas decisiones humanas y un estreno programado para principios de marzo, Corazón de Oro se perfila como uno de los estrenos dramáticos más relevantes de 2026 en la televisión mexicana. Ya sea por sus conflictos familiares, sus giros de suspenso o sus actuaciones, la nueva telenovela de Las Estrellas promete mantener a los televidentes al filo del asiento episodio tras episodio.