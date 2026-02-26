¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas

Luego de una heroica participación en la final del Apertura 2025, Alexis Vega tuvo que volver a retirarse de las canchas, esto debido a una lesión de rodilla derecha. Tras el duelo ante Tigres, el canterano escarlata se sometió a una limpieza articular artroscópica en la rodilla derecha, con el fin de regresar con México antes del Mundial, sin embargo, su situación podría complicarse.

Alexis Vega lesionado | IMAGO7

¿Qué pasa con Vega?

A través del programa INFILTRADOS de RÉCORD, se pudo saber que aunque Alexis Vega pasó por un proceso de recuperación tras su limpieza, la lesión podría agravarse al no ser operada tiempo atrás, ya que un golpe o una mala caída podría poner en complicaciones al ex jugador de chivas.

“Él puede recaer en cualquier momento (Alexis), con un mal movimiento o una patada. La advertencia esta por parte del médico, solamente que Vega decidió operarse hasta después del Minimalismo, lo recomendable era lo antes posible”, comentaron en INFILTRADOS.

Alexis Vega en Liga MX | IMAGO7

Además, Alfredo Olivares de RÉCORD, también mencionó que Alexis se sometió a una operación similar en su paso por Chivas, por lo que la molestia podría ser una que esta cargando el jugador desde su paso por el Guadalajara

“Le hicieron una cirugía similar cuando estuvo acá en Guadalajara, le explicaron que la limpieza era para calmar las molestias pero que más adelante tendría que operarse o tendría inconvenientes, uno de ellos el estar fuera por algunos periodos tal y como ha sucedido”, declaró Olivares.

Durante la transmisión también se explicó que en caso de una baja repentina por parte de Vega, hay varios jugadores que podrían tomar su lugar, entre ellos Efraín Álvarez de Chivas y en caso de recuperarse a tiempo, César ‘Chino’ Huerta.

Alexis Vega en el amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador | MEXSPORT

¿Cuándo regresa Alexis Vega?

El Bicampeón con Toluca actualmente se encuentra en la fase final de su recuperación tras su limpieza de rodilla. Afortunadamente para el mexicano, este podrá ver minutos en el duelo de Jornada 8, cuando los Diablos reciban en el Nemesio Diez a Chivas.

Tras casi dos meses de baja, Vega tendrá casi el doble de tiempo para llenarle el ojo a Javier ‘Vasco’ Aguirre y de este modo ganarse un lugar en la lista de 26 seleccionados para la próxima Copa del Mundo 2026.