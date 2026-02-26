Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana

Armando 'Hormiga' González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 13:09 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero en ascenso del rebaño se convirtió en la nueva cara del Guadalajara dentro del vestuario tricolor tras su gol ante Islandia

Con un tanto que va más allá de lo estadístico, Armando González terminó con una racha de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marcara gol con la Selección Mexicana. Su anotación en el amistoso ante la Selección de de Islandia no solo aportó en el marcador, sino que significó su primer tanto con el Tricolor y un paso firme en su consolidación profesional.

Gol de Armando Hormiga González ante Islandia | IMAGO7

El delantero de Chivas, Armando González firmó uno de los momentos más destacados del amistoso ante Selección de fútbol de Islandia, al marcar un gol que no solo aportó en el marcador, sino que reafirmó su crecimiento futbolístico al conseguir si primer gol con la Selección Mexicana.

González apareció en el área con la determinación que caracteriza a los centrodelanteros. Atento al movimiento, atacó el espacio con precisión y definió con seguridad. La anotación confirmó que el atacante Rojiblanco atraviesa un momento de consolidación, además de que sigue batiendo récord para Chivas y el combinado nacional mexicano.

Armando Hormiga González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7

Con el gol anotado ante Islandia, la “Hormiga” terminó con una sequía de nueve años sin que un centro delantero que juegue en Chivas haya marcado gol con la Selección Mexicana, esto después de la larga ausencia de atacantes del Guadalajara con el equipo Tricolor.

En las filas del Guadalajara en los últimos diez años han pasado un total de 11 centros delanteros: Alan Pulido, José Juan Macías, Javier Hernández, Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Santiago Ormeño, Ricardo Marín, Armando González, Oribe Peralta, Ángel Zaldívar y Ángel Sepúlveda.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7
Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7

De los atacantes mencionados, solamente Zaldívar, Sepúlveda y Macías y Alan Pulido han sido convocados con el equipo nacional mexicano, sin embargo, solo “Puligol” ha sido el único futbolista que ha marcado gol siendo jugador de Chivas con la Selección Mexicana.

La última ocasión en la que un centro delantero de Chivas consiguió un gol con la Selección Mexicana fue Alan Pulido en 2017, cuando marcó el 1-0 en la victoria coincidentemente ante la Selección de Islandia, cuando el conjunto Nacional era dirigido por Juan Carlos Osorio.

Armando González con México | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
13:45 Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
13:44 ¡No pudieron lograr la hazaña! Celtic y Araujo se quedan fuera de la Europa League
13:20 Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
13:19 ‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
13:09 Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
13:03 Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial
12:54 Transportistas mexicanos 'amenazan' a FIFA con manifestaciones durante el Mundial
12:54 Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente
12:32 ¿A qué hora y dónde ver el Sorteo de Octavos de Final de la Europa League?
12:24 Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
Opinión
26/02/2026
Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
Stuttgart vs. Celtic compromiso de Europa League l AP
Futbol
26/02/2026
¡No pudieron lograr la hazaña! Celtic y Araujo se quedan fuera de la Europa League
Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
Futbol
26/02/2026
Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
Futbol Nacional
26/02/2026
‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
Futbol Nacional
26/02/2026
Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial
Contra
26/02/2026
Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial