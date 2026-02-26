Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana

Con un tanto que va más allá de lo estadístico, Armando González terminó con una racha de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marcara gol con la Selección Mexicana. Su anotación en el amistoso ante la Selección de de Islandia no solo aportó en el marcador, sino que significó su primer tanto con el Tricolor y un paso firme en su consolidación profesional.

Gol de Armando Hormiga González ante Islandia | IMAGO7

El delantero de Chivas, Armando González firmó uno de los momentos más destacados del amistoso ante Selección de fútbol de Islandia, al marcar un gol que no solo aportó en el marcador, sino que reafirmó su crecimiento futbolístico al conseguir si primer gol con la Selección Mexicana.

González apareció en el área con la determinación que caracteriza a los centrodelanteros. Atento al movimiento, atacó el espacio con precisión y definió con seguridad. La anotación confirmó que el atacante Rojiblanco atraviesa un momento de consolidación, además de que sigue batiendo récord para Chivas y el combinado nacional mexicano.

Armando Hormiga González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7

Con el gol anotado ante Islandia, la “Hormiga” terminó con una sequía de nueve años sin que un centro delantero que juegue en Chivas haya marcado gol con la Selección Mexicana, esto después de la larga ausencia de atacantes del Guadalajara con el equipo Tricolor.

En las filas del Guadalajara en los últimos diez años han pasado un total de 11 centros delanteros: Alan Pulido, José Juan Macías, Javier Hernández, Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Santiago Ormeño, Ricardo Marín, Armando González, Oribe Peralta, Ángel Zaldívar y Ángel Sepúlveda.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7

De los atacantes mencionados, solamente Zaldívar, Sepúlveda y Macías y Alan Pulido han sido convocados con el equipo nacional mexicano, sin embargo, solo “Puligol” ha sido el único futbolista que ha marcado gol siendo jugador de Chivas con la Selección Mexicana.

La última ocasión en la que un centro delantero de Chivas consiguió un gol con la Selección Mexicana fue Alan Pulido en 2017, cuando marcó el 1-0 en la victoria coincidentemente ante la Selección de Islandia, cuando el conjunto Nacional era dirigido por Juan Carlos Osorio.