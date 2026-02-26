Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid

¿Se acaban las posibilidades de la remontada? Por medio de sus redes sociales, el Barcelona informó que Frenkie de Jong sufrió una lesión del bíceps distal durante un entrenamiento, por lo que no estará en el juego de Vuelta de Copa del Rey ante Atlético de Madrid.

“De esta forma, Hansi Flick pierde para las próximas semanas una pieza clave en el centro del campo. El neerlandés había disputado 31 partidos este curso y, precisamente en el último ante el Levante, había anotado su primer gol de la temporada. El '21' del Barça, con 290 partidos con la camiseta azulgrana, se encuentra tan solo a dos partidos de igualar a Phillip Cocu (292) como el holandés con más partidos en la historia del Barça”, comentó el club en un comunicado.

Frenkie de Jong, futbolista del Barcelona | AP

¿Cuánto tiempo estará fuera Frenkie de Jong?

De acuerdo con información del conjunto catalán, el mediocampista neerlandés estará fuera de cinco a seis semanas. La lesión de Frankie de Jong dejará una gran vacante en el corazón del equipo blaugrana, al ser uno de los cerebros junto a Pedri.

Los partidos más importantes en los que no estará De Jong

Además del juego de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid -en el que el Barcelona tiene desventaja de cuatro goles-, Frenkie de Jong también se perderá duelos de LaLiga y la Champions League.

En la competición española, el mediocampista no estará en los partidos ante Villarreal, Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano; la posibilidad de no estar ante los Colchoneros en LaLiga es latente.

El conjunto catalán aún desconoce a su rival para Octavos de Final, pero tiene la posibilidad de 'bailar con la más fea'. Entre los posibles duelos que tendrá el equipo de Hansi Flick, podría estar el Paris Saint-Germain, actual Campeón de Europa.

Los números de Frenkie de Jong

Además del gol y los 31 partidos que ha jugado, el originario de Gorinchem hizo siete asistencias en todas las temporadas. A principio de temporada, el neerlandés sufrió una lesión en el muslo, muy similar a esta.