Beisbol

Sultanes de Monterrey presenta a Henry Blanco como su nuevo manager

Henry Blanco con los Sultanes de Monterrey | @ SultanesOficial
Aldo Martínez 14:09 - 26 febrero 2026
El subcampeón de la Serie del Rey 2025 apunta a un nuevo año lleno de éxito

Tras la salida a finales del 2025 de Roberto Kelly, el equipo de los Sultanes de Monterrey anunció de manera oficial la llegada del venezolano, Henry Blanco como el nuevo manager del equipo. El ex coach de Grandes Ligas llega al norte con un solo y único objetivo, robarle el título a los Diablos del México.

Primer entrenamiento de Henry Blanco con Sultanes | @ SultanesOficial

Nueva era

Luego de seis temporadas en el equipo de Monterrey, Kelly tomó la decisión de dar un paso al costado en el mes de septiembre y dejar que los Sultanes vivieran una nueva época. Ahora casi seis meses después y unas semanas antes del arranque de la pretemporada de la LMB, el equipo presentó a su nuevo entrenador.

Tras dos derrotas consecutivas a manos de los Diablos en la Serie del Rey, el ahora equipo de Henry Blanco buscará romper la ‘paternidad’ ante el equipo de la capital, sumando experiencia y sangre nueva dentro de la novena.

Walmart Park dandole la bienvenida a Henry Blanco | @ SultanesOficial

El venezolano y ex jugador de Grandes Ligas llega con la experiencia del diamante más importante del mundo, siendo parte de los entrenamientos de equipos como los Arizona Diamondbacks, Chicago Cubs y Washington Nationals.

Por su parte, en la liga de Venezuela fungió como coach de los Bravos de Margarita y Cardenales de Lara, consiguiendo el titulo de liga en la temporada 24-25 y el pase a la Serie del Caribe.

Sultanes de Monterrey con Henry Blanco | @SultanesOficial

¿Cómo llegan los Sultanes y Blanco?

Tras caer en una emocionante Serie del Rey 2025, los Fantasmas buscan la redención en el 2026, donde su camino tomará comienzo a finales del mes marzo, cuando jueguen dos partidos de preparación ante los San Francisco Giants en el Oracle Park.

En cuanto a la liga Mexicana de beisbol, el subcampeón hará su debut en la competencia el viernes 17 de abril desde el Estadio Revolución, visitando a los Algodoneros de Unión Laguna.

