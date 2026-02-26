Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

UFC México Day 2026: Todo lo que debes saber del regreso del octágono a la CDMX

Cara a cara de Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh frente al Palacio de Bellas Artes | X: @ufc
Aldo Martínez 14:56 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El escenario de perla más grande del mundo regresa a la Arena CDMX con una cartelera muy mexicana

Luego de un año de espera y tras mucha incertidumbre, la UFC regresa a la Ciudad de México para el UFC México Day 2026, teniendo como cartelera principal al originario de Tijuana, Brandon Moreno, contra el inglés, Lone’er Kavanagh, en una noche que promete ser memorable para los fans.

Brandon Moreno festejando una de sus victorias | X: @ufc

Cartelera 

Además del Moreno vs Kavanagh, otras de las luchas principales traen a más mexicanos a la jaula, unos viviendo su debut en casa y otros queriendo consolidarse en la Arena CDMX y sus más de 22 mil asistentes.

Otro de los enfrentamientos que prometen robarse el fin de semana es el de la leyenda de Ecuador, Marlon ‘Chito’ Vera ante el mexicano, David Martínez. Ambos llegan con la necesidad de salir con el punto arriba, pero con más presión para el sudamericano.

Chito Vera rindió homenaje al exfutbolista del América | INSTAGRAM chitoveraufc
Chito Vera rindió homenaje al exfutbolista del América | INSTAGRAM chitoveraufc

Finalmente el más americanista del octágono, Edgar Chairez saldrá con toda su gente ante Felipe Bunes, brasileño que llega tras caer ante su compatriota Rafael Estevam, en una lucha clave para el campeonato de Peso Mosca

Para la rama femenil el evento sufrió un cambio significativo, pues la argentina Sofía Montenegro tuvo que bajarse del evento tras un problema médico, sin embargo, su lugar fue tomado por la mexicana Regina ‘Killer Bill’ Tarín, quién vivirá su debut en la jaula mexicana a sus 21 años.

Regina 'Kill Bill' Tarín I IG:@regina_tarin

UFC de los consentidos en México

El evento de artes marciales mixtas más importante del año tendrá lugar en la Arena CDMX el próximo sábado 28 de febrero, donde la cita está programada para las 17:00 (hora centro de México), sin embargo, las puertas estarán abiertas desde las 15:00 para el público.

Edgar Chairez quiere hacer historia

La ronda de preliminares contará con un total de siete duelos, incluyendo dos femeninos y cinco varoniles. Por otro lado, la etapa estelar tendrá cinco combates, más antes de llegar al Main Event, Moreno vs Kavanagh.

Últimos videos
Lo Último
16:31 Caramelo 'suplica' a la FMF por boletos para el Mundial 2026
16:28 ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
16:16 La insólita defensa del aficionado del Madrid expulsado por polémico 'saludo nazi'
16:14 Jorge Sánchez y PAOK quedan eliminados de la Europa League frente al Celta de Vigo
16:10 Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
16:09 “Corazón de Oro”: la nueva telenovela mexicana con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto
16:04 AZ Alkmaar golea y consigue su boleto a Octavos de Final de Conference League; Mateo Chávez jugó 80 minutos
16:01 ¿Nuevo León se vestirá de naranja? Comitiva de Países Bajos visitará Monterrey para conocer sus instalaciones de cara al Mundial 2026
15:28 Max Scherzer llega a acuerdo millonario de un año con los Blue Jays
15:21 Oficial: Cruz Azul jugará su próximo partido de local en la que fue sede del Zacatepec
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Caramelo 'suplica' a la FMF por boletos para el Mundial 2026
Empelotados
26/02/2026
Caramelo 'suplica' a la FMF por boletos para el Mundial 2026
¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
Futbol Nacional
26/02/2026
¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
Aficionado de Real Madrid compartió un video para defenderse de las críticas | MEXSPORT
Futbol
26/02/2026
La insólita defensa del aficionado del Madrid expulsado por polémico 'saludo nazi'
PAOK quedó eliminado frente al Celta de Vigo en la Europa League | X: @EuropaLeague
Futbol
26/02/2026
Jorge Sánchez y PAOK quedan eliminados de la Europa League frente al Celta de Vigo
Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
Contra
26/02/2026
Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
“Corazón de Oro”: la nueva telenovela mexicana con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto
Contra
26/02/2026
“Corazón de Oro”: la nueva telenovela mexicana con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto