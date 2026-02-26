Verificación de edad requerida
UFC México Day 2026: Todo lo que debes saber del regreso del octágono a la CDMX
Luego de un año de espera y tras mucha incertidumbre, la UFC regresa a la Ciudad de México para el UFC México Day 2026, teniendo como cartelera principal al originario de Tijuana, Brandon Moreno, contra el inglés, Lone’er Kavanagh, en una noche que promete ser memorable para los fans.
Cartelera
Además del Moreno vs Kavanagh, otras de las luchas principales traen a más mexicanos a la jaula, unos viviendo su debut en casa y otros queriendo consolidarse en la Arena CDMX y sus más de 22 mil asistentes.
Otro de los enfrentamientos que prometen robarse el fin de semana es el de la leyenda de Ecuador, Marlon ‘Chito’ Vera ante el mexicano, David Martínez. Ambos llegan con la necesidad de salir con el punto arriba, pero con más presión para el sudamericano.
Finalmente el más americanista del octágono, Edgar Chairez saldrá con toda su gente ante Felipe Bunes, brasileño que llega tras caer ante su compatriota Rafael Estevam, en una lucha clave para el campeonato de Peso Mosca.
Para la rama femenil el evento sufrió un cambio significativo, pues la argentina Sofía Montenegro tuvo que bajarse del evento tras un problema médico, sin embargo, su lugar fue tomado por la mexicana Regina ‘Killer Bill’ Tarín, quién vivirá su debut en la jaula mexicana a sus 21 años.
UFC de los consentidos en México
El evento de artes marciales mixtas más importante del año tendrá lugar en la Arena CDMX el próximo sábado 28 de febrero, donde la cita está programada para las 17:00 (hora centro de México), sin embargo, las puertas estarán abiertas desde las 15:00 para el público.
La ronda de preliminares contará con un total de siete duelos, incluyendo dos femeninos y cinco varoniles. Por otro lado, la etapa estelar tendrá cinco combates, más antes de llegar al Main Event, Moreno vs Kavanagh.