Max Scherzer llega a acuerdo millonario de un año con los Blue Jays

Cumplidas dos semanas de los entrenamientos de primavera, Max Scherzer, el as galardonado en tres ocasiones con el Cy Young llegó a un acuerdo con los actuales campeones de la Liga Americana, los Toronto Blue Jays, por un año y 3 millones de dólares, dijo a The Associated Press a primera hora del jueves una persona familiarizada con las negociaciones.

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que Scherzer superara el examen médico y aún no se había anunciado.

Max Scherzer en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026 | AP

Scherzer, de 41 años, puede ganar otros 10 millones de dólares en bonificaciones por rendimiento, a partir de 65 entradas lanzadas. Recibe 1 millón por 65 entradas y 1 millón adicional por cada 10 entradas más hasta llegar a 155.

El lanzador tuvo una marca de 5-5 con una efectividad de 5.19 en 17 aperturas y 85 entradas con los Azulejos la temporada pasada, su 18va en las Grandes Ligas.

Max Scherzer previo al juego 6 de la Serie Mundial | AP

Hizo tres aperturas en la postemporada, al vencer a Seattle 8-2 en el cuarto juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, antes de abrir en dos ocasiones la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

Cubrió cuatro innings y un tercio, permitiendo una carrera, en el séptimo juego y se retiró entre una gran ovación de los aficionados en Toronto, pero los Azulejos perdieron 5-4 en 11 entradas.

Firmó un contrato de un año y 15,5 millones de dólares con Toronto en febrero de 2025

De nuevo agente libre este invierno, está listo para reincorporarse a los Azulejos y aportar aún más profundidad a una rotación sólida que se espera incluya alguna combinación de Dylan Cease, Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage, Cody Ponce, José Berríos y Eric Lauer.

“No le da miedo cuestionar el corrido de bases, cuestionar la defensa, cuestionar la ofensiva”, comentó el mánager de los Azulejos, John Schneider, sobre Scherzer el otoño pasado. “Todavía cree que es nuestro mejor corredor de bases del equipo desde sus días con los Nacionales. No le da miedo ir más allá. No le da miedo ser curioso. No le da miedo compartir cosas por las que ha pasado y por las que quizá yo no he pasado”.

Scherzer ha ganado dos títulos de la Serie Mundial, con Washington en 2019 y Texas en 2023. El ocho veces All-Star tiene marca de 221-117 con efectividad de 3,22 con los Diamondbacks, Tigres, Nacionales, Dodgers, Mets, Rangers y Azulejos.