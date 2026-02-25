¡Malas noticias! Ramón Urías es baja para el Clásico Mundial de Béisbol 2026; Nacho Álvarez Jr. tomará su lugar

A pesar de la alta expectativa por ver a Ramón Urías ser parte del roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol, este martes se anunció la baja del sonorense del cuadro azteca.

¿Por qué fue baja con México?

Hace 3 días, Urías firmó contrato con los Cardinals; en un mutuo acuerdo entre la organización de St. Louis, la Selección Mexicana y el propio jugador, se llegó a la decisión de no jugar el Mundial, ya que el sonorense buscará adaptarse a su nuevo equipo en busca de tener la mayor cantidad de juegos posibles, ya sea en la intermedia o 3.ª base.

El lugar de Ramón será ocupado por Nacho Álvarez Jr., informó el mismo comunicado que dio a conocer la Comisión de Selección de Nacionales.

Ramon Urias sonríe en juego con Ryan Mountcastle | AP

¿Nacho Álvarez Jr. será el sustituto adecuado?

Álvarez Jr., de 22 años y originario de Fontana, California, suma dos temporadas de experiencia en las Grandes Ligas con los Atlanta Braves. Hizo su debut en MLB el 22 de julio de 2024, año en el que participó en ocho encuentros con el primer equipo.

En la campaña 2025 apareció en 58 compromisos con Atlanta, registrando promedio de bateo de .234, además de conectar dos cuadrangulares y producir 15 carreras.

Atlanta Braves l AP

Defensivamente, se desempeña principalmente en la segunda y tercera base. En Ligas Menores acumula cuatro años dentro de la organización de los Braves, donde presume promedio de .281, con 19 jonrones, 141 carreras impulsadas y 50 bases robadas en 278 juegos.

El pelotero vivirá además su primera experiencia en el Clásico Mundial de Béisbol.