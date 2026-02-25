Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¡Malas noticias! Ramón Urías es baja para el Clásico Mundial de Béisbol 2026; Nacho Álvarez Jr. tomará su lugar

Ramón Urías con los Astros de Houston l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:36 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Comisión de Selecciones Nacionales informó este martes la baja del sonorense del roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

A pesar de la alta expectativa por ver a Ramón Urías ser parte del roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol, este martes se anunció la baja del sonorense del cuadro azteca.

¿Por qué fue baja con México?

Hace 3 días, Urías firmó contrato con los Cardinals; en un mutuo acuerdo entre la organización de St. Louis, la Selección Mexicana y el propio jugador, se llegó a la decisión de no jugar el Mundial, ya que el sonorense buscará adaptarse a su nuevo equipo en busca de tener la mayor cantidad de juegos posibles, ya sea en la intermedia o 3.ª base. 

El lugar de Ramón será ocupado por Nacho Álvarez Jr., informó el mismo comunicado que dio a conocer la Comisión de Selección de Nacionales.

Ramon Urias sonríe en juego con Ryan Mountcastle | AP

¿Nacho Álvarez Jr. será el sustituto adecuado? 

Álvarez Jr., de 22 años y originario de Fontana, California, suma dos temporadas de experiencia en las Grandes Ligas con los Atlanta Braves. Hizo su debut en MLB el 22 de julio de 2024, año en el que participó en ocho encuentros con el primer equipo.

En la campaña 2025 apareció en 58 compromisos con Atlanta, registrando promedio de bateo de .234, además de conectar dos cuadrangulares y producir 15 carreras.

Atlanta Braves l AP
Atlanta Braves l AP

Defensivamente, se desempeña principalmente en la segunda y tercera base. En Ligas Menores acumula cuatro años dentro de la organización de los Braves, donde presume promedio de .281, con 19 jonrones, 141 carreras impulsadas y 50 bases robadas en 278 juegos.

El pelotero vivirá además su primera experiencia en el Clásico Mundial de Béisbol.

Nacho Álvarez Jr. de los Atlanta Braves l x:@MexicoBeis
Nacho Álvarez Jr. de los Atlanta Braves l x:@MexicoBeis
Últimos videos
Lo Último
10:47 Shakira en el Zócalo: Gobierno de la CDMX instalará módulos de vacunación contra el sarampión
10:45 Rodolfo Pizarro renueva con FC Juárez hasta 2027
10:14 La NFL podría permitir que árbitros de repetición lancen pañuelos
10:09 ¿Qué le dijo? Trump le marcó a Sheinbaum para preguntarle sobre el operativo contra el Mencho
09:58 Del coma a la MLS: Alberth Elis busca relanzar su carrera y está a prueba con Minnesota United
09:35 Los Commanders y Jaguars jugarán en Londres la próxima temporada; Jacksonville disputará dos partidos
09:20 Barcelona avanza en negociaciones con Rashford para retenerlo; falta Manchester United
09:14 ¡Sin llorar, azulcremas! Fidalgo menciona al América en las 5 cosas de México sin las que no puede vivir
08:47 Nodal explota contra Cazzu por mencionar a su hija en pleito con Rauw Alejandro
08:36 ¡Malas noticias! Ramón Urías es baja para el Clásico Mundial de Béisbol 2026; Nacho Álvarez Jr. tomará su lugar
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Shakira en el Zócalo: Gobierno de la CDMX instalará módulos de vacunación contra el sarampión
Contra
25/02/2026
Shakira en el Zócalo: Gobierno de la CDMX instalará módulos de vacunación contra el sarampión
Rodolfo Pizarro celebrando su gol con Juárez l MexSport
Futbol
25/02/2026
Rodolfo Pizarro renueva con FC Juárez hasta 2027
La NFL podría permitir que árbitros de repetición lancen pañuelos
NFL
25/02/2026
La NFL podría permitir que árbitros de repetición lancen pañuelos
¿Qué le dijo? Trump le marcó a Sheinbaum para preguntarle sobre el operativo contra el Mencho
Contra
25/02/2026
¿Qué le dijo? Trump le marcó a Sheinbaum para preguntarle sobre el operativo contra el Mencho
Albert Elis en el partido entre Honduras y Qatar en la Copa Oro 2023 | MEXSPORT
Futbol
25/02/2026
Del coma a la MLS: Alberth Elis busca relanzar su carrera y está a prueba con Minnesota United
Los Commanders y Jaguars jugarán en Londres la próxima temporada; Jacksonville disputará dos partidos
NFL
25/02/2026
Los Commanders y Jaguars jugarán en Londres la próxima temporada; Jacksonville disputará dos partidos