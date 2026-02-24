Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe

Peso Pluma. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:09 - 24 febrero 2026
Versiones en redes colocan al cantante dentro de una posible indagatoria federal. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Una publicación del periodista Antonio Nieto generó revuelo en redes sociales al afirmar que el cantante Peso Pluma “estaría en la mira” de autoridades federales en el contexto de una investigación por presunto lavado de dinero.

El señalamiento surge tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Mencho cayó abatido luego de un operativo de las Fuerzas Federales en coordinación con Estados Unidos/ Especial

De acuerdo con el mensaje difundido por Nieto, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alistarían una investigación relacionada con una presunta red de lavado de dinero en la que aparecerían empresas y disqueras vinculadas a diversos cantantes, entre ellos Peso Pluma y Gerardo Ortiz.

El nombre de Peso Pluma aparece en un esquema difundido en redes sociales relacionado con indagatorias federales. / AP

¿Existe una investigación oficial contra Peso Pluma?

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), la FEMDO o la UIF que confirme que Peso Pluma esté formalmente imputado o sujeto a proceso judicial.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de la FGR sobre una investigación directa contra el intérprete. / AP

Ataque en redes sociales a Peso Pluma y Kenia Os

Desde el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, varios usuarios en plataformas como X (antes Twitter) han responsabilizado a artistas del género regional mexicano por lo que consideran una “normalización” de la narco cultura, señalando directamente a Peso Pluma y Kenia Os.

Entre los mensajes más duros que se han compartido se leen frases como:

  • “Qué lindos lujos que te cargas con la sangre de inocentes”

  • “Eres parte de esa sangre derramada”

  • “Haz un favor a México y desaparece”

Peso Pluma y Kenia Os reciben ataques tras la caída de “El Mencho”. / IG: @keniaos

Estas publicaciones reflejan el descontento de algunos sectores de la audiencia, que vinculan al género musical y su estética con la violencia en el país.

