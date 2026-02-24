VIDEO: Roban 150 mil pesos al líder del Mariachi Gama Mil en Tlalnepantla

La delincuencia en México no perdona a nadie y, en esta ocasión, el afectado fue el líder del famoso Mariachi Gama Mil, quien sufrió un asalto a punta de pistola en el que le robaron 150 mil pesos que había retirado minutos antes en un banco de Tlalnepantla, Estado de México.

Fue Jesús Gama, también integrante de la agrupación e hijo de Chucho Gama, líder del mariachi, quien mediante redes sociales dio a conocer el robo del que habían sido víctimas, pues su padre, después de sacar los miles de pesos, se reunió con su esposa e hijo en un restaurante. Fue ahí donde el delincuente llegó para exigirle su dinero.

Amigos, acaban de asaltar a mi papá, con pistola y todo. Estamos aquí en Multiplaza, Valle Dorado. Salió del BBVA, se dirigió al Toks. En un momento, llegó una persona armada, nosotros sentados, lo encañonó y lo despojó de una bolsa, una cangurera donde traía identificaciones, celular y desgraciadamente, un retiro de 150 mil pesos en efectivo”, relató el músico.

Sospechan posible complicidad desde el banco

En su video, el integrante del Mariachi Gama Mil dice que él y su familia tienen la sospecha de que, desde el banco en el que su padre retiró los 150 mil pesos, hay un cómplice de los asaltantes, pues les dio la impresión de que alguien les avisó que contaba con esa alta cantidad de dinero.

Evidentemente, queremos creer que pues alguien de acá (del banco), seguramente puso el dedo o avisó, porque qué coincidencia que después de hacer ese retiro y dirigirse al Toks, esta persona se dirige al Toks, sentado lo encañona y le quita la cangurera”, agregó.

La Multiplaza, Valle Dorado se ubica en el municipio de Tlanepantla, Estado de México/Google

El asaltante huyó en motocicleta

Por último, Jesús Gama Jr. comentó que el sujeto que le quitó el dinero a su padre a punta de pistola escapó con la ayuda de un cómplice que ya lo esperaba en una motocicleta.

“Saliendo había una moto esperándolo y se dan a la fuga, afortunadamente estamos recibiendo apoyo de parte del banco, del centro comercial, y de parte del Toks con las cámaras”, dijo.

Los integrantes del mariachi creen que desde el banco un cómplice que los 'puso'/IG: @mariachigamamil

¿Quién es el Mariachi Gama Mil?