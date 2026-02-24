Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

F1 2026: Guía de la temporada, escuderías, pilotos y monoplazas

McLaren en el Gran Premio de México | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:31 - 24 febrero 2026
La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está por comenzar, con cambios en el calendario, las escuderías y en el reglamento técnico

Los motores se preparan y una nueva temporada de Fórmula 1 está "a la vuelta de la esquina". Menos de dos semanas faltan para que la máxima categoría del automovilismo regrese a escena, en un año que marcará el inicio de una nueva etapa por los cambios en el reglamento técnico.

Después de tres etapas de pretemporada diferentes, un shakedown en Barcelona y dos semanas de sesiones en Bahréin, los pilotos y las escuderías afinan los últimos detalles previo al Gran Premio de Australia 2026. Y aunque hay mucha incógnita sobre cómo será la primera carrera con esta nueva reglamentación y 22 autos en la parrilla, también hay altas expectativas. A continuación, una guía rápida del calendario y los pilotos que tendrá la F1 este año.

Equipo de Ferrari en la pretemporada de la F1 | AP
Equipo de Ferrari en la pretemporada de la F1 | AP

Cambios de escuderías, pilotos y motores

La novedad que más trasciende fue la ampliación de la parrilla de diez a 11 escuderías, con la incorporación de Cadillac. Será la primera vez en una década que la Fórmula 1 tenga más de diez equipos y para este momento histórico, la escudería estadounidense apostó por Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, quienes regresarán a la parrilla tras ausentarse en 2025.

En el caso del mexicano, su ausencia se debió a su salida anticipada de Red Bull en diciembre de 2024, por lo que se quedó sin equipo el año pasado. Mientras que el finlandés salió de Sauber al concluir la Temporada 2024 y regresó a Mercedes pero como tercer piloto, para apoyar a George Russell y Andrea Kimi Antonelli en las Flechas Plateadas.

Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP

En otros cambios en las alineaciones, Franco Colapinto comenzará el año con Alpine como piloto titular, luego de que en 2025 se sumó para sustituir a Jack Doohan después de cinco carreras. Además, Red Bull ascendió a Isack Hadjar y mantendrá a Yuki Tsunoda como piloto de reserva, mientras que en Racing Bulls el compañero de Liam Lawson será Arvid Lindbland, único debutante de este año.

En cuanto a las escuderías, además de Cadillac, otra novedad será la de Audi, que adquirió la estructura de Sauber y ahora debutará como equipo de fábrica de la empresa alemana. El equipo de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto dejará los motores Ferrari y tendrá sus propias unidades de potencia; el fabricante italiano, en cambio, proverá a su propia escudería, Haas y la debutante Cadillac.

Checo Pérez, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto en Bahréin durante la pretemporada | INSTAGRAM: @alpinef1team
Checo Pérez, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto en Bahréin durante la pretemporada | INSTAGRAM: @alpinef1team

Red Bull también estrenará su propia unidad de potencia así como Racing Bulls, en lo que marcará el regreso de Ford y tras finalizar su relación comercial con Honda. El fabricante japonés, en cambio, se unió a Aston Martin, que dejó los motores Mercedes. Los alemanes seguirán proveyendo la unidad de potencia de las Flechas Plateadas, McLaren, Williams y Alpine, que para este año abandonó sus propios motores Renault.

ESCUDERÍA

PILOTOS

MONOPLAZA

MOTOR

McLaren

Lando Norris y Óscar Piastri

MCL40

Mercedes

Mercedes

George Russell y Andrea Kimi Antonelli

W17

Mercedes

Red Bull

Max Verstappen e Isack Hadjar

RB22

Red Bull-Ford

Ferrari

Charles Leclerc y Lewis Hamilton

SF-26

Ferrari

Williams

Carlos Sainz y Alex Albon

FW48

Mercedes

Racing Bulls

Liam Lawson y Arvid Lindblad

VCARB03

Red Bull-Ford

Aston Martin

Fernando Alonso y Lance Stroll

AMR26

Honda

Haas

Oliver Bearman y Esteban Ocon

VF-26

Ferrari

Audi

Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto

R26

Audi

Alpine

Pierre Gasly y Franco Colapinto

A526

Mercedes

Cadillac

Checo Pérez y Valtteri Bottas

CA01

Ferrari

¿Qué cambios hay en el calendario de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Emilia-Romaña fue el único que, en comparación de 2025, ya no se correrá este año. En cambio, la categoría le dará la bienvenida a un nuevo Gran Premio de España, a celebrarse en el Circuito de Madring el 13 de septiembre. Pese a ello, Montmeló se mantiene en el calendario bajo la denominación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña y se correrá el 14 de junio.

Obras en el Madring de cara a la llegada de Madrid al calendario | X: @madring_oficial
Obras en el Madring de cara a la llegada de Madrid al calendario | X: @madring_oficial

En cuanto a los Grandes Premios que cambiaron de fecha, el de Canadá se pasó de junio al último fin de semana de mayo, el domingo 24 , después del Gran Premio de Miami, conel objetivo de reducir la huella de carbono que dejan los constantes viajes largos de la categoría. Como consecuencia del cambio en Montreal, el Gran Premio de Mónaco dejó su tradicional fecha en mayo y ahora se correrá el 7 de junio para abrir la gira europea.

La pausa de verano está programada después del Gran Premio de Hungría, entre el 26 de julio y 23 de agosto, fecha en que se correrá el Gran Premio de Países Bajos. Mientras que las carreras sprint se agendaron para China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur; las dos primeras se mantuvieron en comparación con 2025, pero las otras cuatro tomaron el lugar de Bélgica, Estados Unidos, Brasil y Qatar.

Circuit de Barcelona-Catalunya | RBR
Circuit de Barcelona-Catalunya | RBR
