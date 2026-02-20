La FIA admite cambios en las reglas de 2026 tras las quejas de los pilotos

Tras las primeras pruebas en pista con los monoplazas de la temporada 2026 de Fórmula 1, las reacciones de los pilotos sobre las máquinas, creadas bajo las nuevas reglas técnicas, son variadas. El campeón mundial Lando Norris y George Russell se mostraron positivos, mientras que Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton fueron más críticos.

Lando Norris durante las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin | AP

El piloto de Red Bull incluso afirmó que los pilotos con una actitud positiva cabrían en una pequeña «tienda de campaña turística», mientras que aquellos con objeciones formarían un campamento significativamente más grande. Tras esta observación, Norris también reconoció que, en su opinión, esta no es la forma más pura de competición.

Al igual que los jefes de la Fórmula 1, la FIA también se abstiene de una reacción demasiado drástica. Según el director de monoplazas de la FIA, Nicolas Tombazis, las nuevas regulaciones están en gran medida en orden, aunque está abierto a escuchar las quejas iniciales.

Checo Pérez, en Bahrein | AP

«Los coches son nuevos —señaló Tombazis en los test de Baréin—. Durante el verano y el otoño del año pasado, mucha gente condujo en los simuladores y expresó enormes preocupaciones. Creo que los comentarios en Barcelona y Baréin son, sin duda, mucho mejores de lo que la gente decía basándose en el simulador. Pero todavía hay algunos comentarios, como los de Max».

«Somos plenamente conscientes de que podríamos necesitar hacer ajustes. Esta es una discusión que hemos tenido abiertamente con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia durante mucho tiempo. Y con los pilotos, por supuesto. Así que creo que hay formas en las que podemos actuar como deporte para hacer ajustes en las reglas».

La pregunta obvia que surge es: ¿qué ajustes se están discutiendo entre bastidores? «Bueno, potencialmente sobre algunas de las reglas relacionadas con el despliegue de energía», respondió Tombazis.

Equipo de Ferrari en la pretemporada de la F1 | AP

Aunque el organismo rector quiere esperar a las primeras carreras antes de presentar propuestas concretas, en el paddock se entiende que el enfoque principal estará en la acumulación de energía. La FIA podría, por ejemplo, permitir a los pilotos recuperar más energía por vuelta.

Esto significaría que también tendrían más energía para usar y, por lo tanto, no se agotaría tan rápido en las rectas, como explicó Verstappen. Sin embargo, esto también implicaría que en las curvas y al cambiar a marchas más bajas, podría ser necesario una gestión de energía más seria para recuperar esa potencia adicional. Según la FIA, estos aspectos están relacionados principalmente con el software y el funcionamiento del sistema de propulsión y, por lo tanto, no tienen grandes implicaciones para el hardware.

«No habrá necesidad de cambiar el sistema de propulsión en sí —añadió Tombazis—. Más bien, estará relacionado con la forma en que se gestiona el sistema. Está claro que si vas a un ingeniero de unidades de potencia, te dirá: “Bueno, esto cambia un poco el ciclo de trabajo. Y si lo hubiera sabido, quizás lo habría hecho un poco diferente” o algo así».

«Creemos que no estamos en una mala posición en este momento —añadió—. Pero si se necesitan algunos ajustes después de estos comentarios, los discutiremos colectivamente como deporte y haremos lo necesario. Creo que si tomamos los comentarios hechos en noviembre, octubre o el verano pasado, ahora estamos mucho, mucho mejor. Hemos abordado muchas de las preocupaciones. ¿Hemos abordado todas y cada una de las preocupaciones? No. Creo que hay algunos temas que todavía están abiertos.

Equipo de Red Bull temporada 2026 I AP

«Por supuesto, es muy fácil decir que si el motor de combustión interna fuera mucho más grande y el ERS mucho más pequeño, habría menos de estos problemas. Y eso es cierto. Sabemos desde 2022 que la solución de potencia 50/50 presenta desafíos».

«Esto no es una novedad ni una sorpresa. Hemos realizado una enorme cantidad de trabajo en la forma en que se despliega esta energía. Y creo que hemos hecho, en mi opinión, el 90% del trabajo para llegar a una posición razonable. Puede haber algunos ajustes a medida que aprendamos más sobre los coches, y estamos completamente abiertos a hacerlos».

La FIA quiere esperar al menos a las primeras carreras para ver cuál es la imagen real. Tombazis instó a los aficionados a no sacar conclusiones precipitadas y extremas después de la próxima carrera en Melbourne.

«Tomaremos la decisión que sea mejor para el deporte —añadió Tombazis—. Esto es un maratón, no un sprint. Definitivamente espero que en Australia sea emocionante. Pero no creo que Australia sea decisiva para todo. Tenemos cinco años por delante y disponemos de herramientas muy claras sobre cómo reaccionar».