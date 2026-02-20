Verificación de edad requerida
¿Dónde ver León vs. Santos? Fecha, hora y transmisión
León vs. Santos representa más que un simple juego más de la Liga MX; es un momento clave para ambas escuadras, ya que de ganar se alejan de la zona baja de la tabla y continúan con sus aspiraciones del Clausura 2026.
Lucha por dejar los últimos puestos
Tanto León como Santos no atraviesan su mejor momento en el Clausura 2026, donde ambos equipos son de los más ‘flojos’ de lo que llevamos de torneo.
León se encuentra en la posición 16, con marca de uno ganado, uno empatado y cuatro perdidos, con 5 goles a favor y 9 en contra, teniendo una diferencia de -4.
Los dirigidos por ‘Nacho’ Ambriz tenían altas expectativas de cara al Clausura 2026, pero su rendimiento ha dicho lo contrario, por lo que una victoria ante los Laguneros les ayudaría a retomar el rumbo.
Santos se encuentra en la posición 18, siendo el único club de la Liga MX que no ha ganado ningún partido al momento; adjunta una marca de un empate y 5 derrotas, con 6 goles a favor y 19 en contra, siendo la peor defensiva del torneo.
Omar Tapia, recién nombrado director técnico de Santos, espera conseguir la tan ansiada victoria en territorio esmeralda.
¿Dónde ver el partido León vs. Santos?
El partido se llevará a cabo en el Nou Camp el 21 de febrero de 2026; podrá disfrutarse a las 19:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Fox One, ya sea vía TV o streaming.