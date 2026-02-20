Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Sebastian Vettel sorprende con predicción para la F1 en 2026: ¿a quién ve como campeón?

Axel Fernández
Axel Fernández 17:22 - 20 febrero 2026
El Tetracampeón del Mundo dio su predicción para la temporada que está por comenzar en el Gran Circo

Palabra de Tetracampeón. Sebastian Vettel, histórico expiloto de la Fórmula 1, no se tapa y a semanas de iniciar la temporada 2026 del serial lanza un dardo imposible de ignorar: George Russell es su candidato para alzarse con el Campeonato de Pilotos.

Sebastian Vettel, en México | MEXSPORT

¿Qué dijo Vettel sobre la temporada 2026?

La F1 se prepara para una revolución en 2026 con la introducción de un nuevo reglamento técnico que promete redefinir el equilibrio de poder en la parrilla. Aunque las predicciones a estas alturas son complejas, Vettel no ha dudado en compartir su análisis.

Durante una intervención en el programa Sport und Talk aus dem Hangar-7 de ServusTV, el expiloto alemán evaluó las opciones de cara al futuro y destacó el potencial de los equipos con motor Mercedes.

Basándonos en lo que se puede ver hasta ahora, probablemente no sea una mala elección apostar por Mercedes

"Pero, de forma bastante deliberada, McLaren también utiliza motores Mercedes, y no lo han hecho nada mal en los últimos años". explicó el alemán.

George Russell, Fred Vesti, Kimi Antonelli y Toto Wolff | Mercedes

George Russell, el gallo de Vettel

McLaren se ha consolidado como una fuerza imparable en la categoría reina, sin embargo, pese al poderío británico, Sebastian Vettel se decantó un piloto de Mercedes como su favorito para evitar el Bicampeonato de Lando Norris.

Russell en la pretemporada de la F1 | AP

"Yo elegiría a George, porque lo considero muy inteligente, porque sé lo duro que trabaja en sí mismo y porque creo que es lo suficientemente inteligente como para entender qué puede aportar él personalmente como piloto para marcar la diferencia". lanzó el surgido en Red Bull.

Hay varios pilotos en la parrilla que pueden hacerlo, pero en la situación actual mi intuición me dice que George, junto con Mercedes, será quien mejor lo haga este año
