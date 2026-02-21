¡"Búfalomanía" en Monterrey! Rodrigo Aguirre y su nuevo amor con Tigres

Las historias dicen que del odio al amor solo hay un paso, y en el caso de Rodrigo Aguirre con la afición de Tigres no fue la excepción. El delantero uruguayo, que en su primer partido en el Estadio Universitario recibió algunos abucheos, logró revertir la situación con goles y entrega dentro del campo, desatando lo que ya muchos llaman la "Búfalomanía" entre los seguidores felinos.

En su presentación en El Volcán, 'El Búfalo' Aguirre vivió momentos de tensión. Algunos sectores de la tribuna mostraron dudas sobre su fichaje, pero el atacante charrúa respondió de la mejor forma posible: con contundencia frente al arco. Su actuación comenzó a cambiar la percepción de la afición de Tigres en cuestión de minutos.

Rodrigo Aguirre y Piovi pelean el balón | IMAGO7

El punto de quiebre llegó en la Copa de Campeones de la Concacaf. Rodrigo Aguirre anotó dos goles en su primer partido con los de la U de Nuevo León, firmando un debut soñado. Su olfato goleador y movilidad en el área fueron claves para que los universitarios tomaran ventaja, y de paso, para meterse en el bolsillo a la exigente hinchada regiomontana.

Además, en su debut en Liga MX ante Cruz Azul, el delantero volvió a mostrar un rendimiento sólido. Aunque no siempre el gol fue el protagonista, su trabajo físico, presión alta y capacidad para asociarse con sus compañeros reforzaron la idea de que Tigres acertó con su incorporación para el Clausura.

Rodrigo Aguirre se estrenó con los felinos | MEXSPORT

¿Qué es la 'Búfalomanía' que invade el Volcán?

Previo al partido ante Pachuca, distintas cámaras dentro del Estadio Universitario captaron una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales: varios aficionados de Tigres portaban sombreros con cuernos de búfalo. El peculiar accesorio se convirtió en símbolo del respaldo hacia Rodrigo Aguirre y en una muestra clara del cambio de percepción hacia el atacante.

Rodrigo Aguirre, ¿nuevo referente de Tigres?

El impacto de Rodrigo Aguirre en Tigres va más allá de un par de anotaciones. Su llegada le ha dado una nueva variante ofensiva al equipo, que ahora cuenta con un delantero potente, capaz de jugar de espaldas al arco y generar espacios para sus compañeros tanto en Liga MX como en la Concachampions.

Con goles, actitud y carisma, ‘El Búfalo’ pasó de ser cuestionado a convertirse en uno de los nombres más coreados en el Volcán. Si mantiene este nivel, la ‘Búfalomanía’ podría crecer aún más y consolidar a Rodrigo Aguirre como una de las figuras de Tigres en el futbol mexicano.