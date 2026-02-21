Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡"Búfalomanía" en Monterrey! Rodrigo Aguirre y su nuevo amor con Tigres

Rodrigo Aguirre l IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:00 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero uruguayo no fue bien recibido en El Volcán, aunque ahora es uno de los favoritos

Las historias dicen que del odio al amor solo hay un paso, y en el caso de Rodrigo Aguirre con la afición de Tigres no fue la excepción. El delantero uruguayo, que en su primer partido en el Estadio Universitario recibió algunos abucheos, logró revertir la situación con goles y entrega dentro del campo, desatando lo que ya muchos llaman la "Búfalomanía" entre los seguidores felinos.

En su presentación en El Volcán, 'El Búfalo' Aguirre vivió momentos de tensión. Algunos sectores de la tribuna mostraron dudas sobre su fichaje, pero el atacante charrúa respondió de la mejor forma posible: con contundencia frente al arco. Su actuación comenzó a cambiar la percepción de la afición de Tigres en cuestión de minutos.

Rodrigo Aguirre y Piovi pelean el balón | IMAGO7

El punto de quiebre llegó en la Copa de Campeones de la Concacaf. Rodrigo Aguirre anotó dos goles en su primer partido con los de la U de Nuevo León, firmando un debut soñado. Su olfato goleador y movilidad en el área fueron claves para que los universitarios tomaran ventaja, y de paso, para meterse en el bolsillo a la exigente hinchada regiomontana.

Además, en su debut en Liga MX ante Cruz Azul, el delantero volvió a mostrar un rendimiento sólido. Aunque no siempre el gol fue el protagonista, su trabajo físico, presión alta y capacidad para asociarse con sus compañeros reforzaron la idea de que Tigres acertó con su incorporación para el Clausura.

Rodrigo Aguirre se estrenó con los felinos | MEXSPORT
Rodrigo Aguirre se estrenó con los felinos | MEXSPORT

¿Qué es la 'Búfalomanía' que invade el Volcán?

Previo al partido ante Pachuca, distintas cámaras dentro del Estadio Universitario captaron una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales: varios aficionados de Tigres portaban sombreros con cuernos de búfalo. El peculiar accesorio se convirtió en símbolo del respaldo hacia Rodrigo Aguirre y en una muestra clara del cambio de percepción hacia el atacante.

Rodrigo Aguirre, ¿nuevo referente de Tigres?

El impacto de Rodrigo Aguirre en Tigres va más allá de un par de anotaciones. Su llegada le ha dado una nueva variante ofensiva al equipo, que ahora cuenta con un delantero potente, capaz de jugar de espaldas al arco y generar espacios para sus compañeros tanto en Liga MX como en la Concachampions.

Con goles, actitud y carisma, ‘El Búfalo’ pasó de ser cuestionado a convertirse en uno de los nombres más coreados en el Volcán. Si mantiene este nivel, la ‘Búfalomanía’ podría crecer aún más y consolidar a Rodrigo Aguirre como una de las figuras de Tigres en el futbol mexicano.

La "Búfalomanía" en El Volcán | @PressPortmx
Últimos videos
Lo Último
21:04 Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
21:01 ¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
21:00 CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
20:37 ¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
20:36 Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
20:36 ¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.
20:31 Real Betis vs Rayo Vallecano: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J25 de LaLiga?
20:28 Polaca Kamila Sellier sale en camilla, herida en un ojo por patín en los 1,500 metros
20:02 Santiago Giménez estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026
20:00 Chivas, encabezados por Hormiga González, aterriza en Puebla para duelo ante Cruz Azul
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
4
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
5
Empelotados Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo
6
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Futbol
20/02/2026
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Christian Martinoli, narrador de TV Azteca l RÉCORD
Empelotados
20/02/2026
¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
Lucha
20/02/2026
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Lucha
20/02/2026
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Futbol
20/02/2026
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Futbol
20/02/2026
¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.