"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club

Nicolás Ibáñez comenzó su etapa con Cruz Azul en plan goleador y a su tanto ante Vancouver FC en la Copa de Campeones Concacaf, se sumó el que hizo en la victoria 2-1 de la Máquina ante Tigres en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y aunque su exequipo fue la víctima, el atacante no tuvo problema en gritarlo y festejarlo con euforia en el Estadio Cuauhtémoc.

Primer gol de Nico Ibáñez con Cruz Azul I MEXSPORT

Para algunos no fue bien visto que Ibáñez celebrara ante su exequipo y aunque otros especularon que fue una especie de revancha por su salida, el jugador negó esto. No obstante, aceptó que sí hubo molestia por la manera en que se dio su salida del equipo de la UANL. En entrevista con TUDN, el atacante afirmó que no hubo buena comunicación, algo que no le gustó.

¿Qué dijo Ibáñez sobre su salida de Tigres?

Ante la pregunta expresa de si fue una injusticia, Ibáñez aclaró que esa no esla palabra para definir lo que ocurrió, pero sí enfatizó que tampoco hubo un proceso honesto. "Quizá nunca me llegué a acomodar como me hubiese gustado, nada más eso. Dolido no, no me gustó mucho, pero eso se lo tienes que preguntar a la directiva del por qué, no me lo dijeron a mi tampoco, ellos deben saber bien el por qué".

Nico Ibáñez celebrando con Larcamón l IMAGO7

"Sí molestaron las formas en cómo me trató la directiva, no hubo una comunicación como me hubiese gustado a la hora de decirme las cosas", y aclaró que el festjo no tuvo un mensaje entre líneas, aparte de cómo se dio el partido, era muy duro y se vio bien, contento que se pudo ganar. Injusticia no, pero no me gustaron las formas en cómo se manejaron, simplemente eso", añadió.

Los números de Nico Ibáñez con Tigres

Sin embargo, no logró despegar como se esperaba. Con 31 goles, estuvo lejos de los 57 que marcó durante su etapa con Atlético San Luis, y superó apenas por cuatro los 35 que hizo con los Tuzos. La diferencia estuvo en que con el club hidalguense llegó a esa cifra en 62 partidos, mientras que con Tigres le tomó 141 juegos y de hecho le tomó tres partidos hacer su primer gol.