Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un operativo especial de verificación y vigilancia denominado “Copa Mundial de la FIFA 2026 – Mundial Social” con la finalidad de garantizar condiciones justas, información clara y transparencia en la prestación de bienes y servicios vinculados al evento futbolístico más importante del año.

Operativo “Mundial Social” de Profeco busca proteger a consumidores nacionales y extranjeros. / iStock

¿Qué objetivos tiene el operativo de Profeco para el Mundial 2026?

Desde el 16 de febrero y hasta el 19 de julio, la Profeco pondrá en marcha este programa que contempla acciones preventivas, vigilancia focalizada y atención de denuncias dirigidas a proteger a consumidores nacionales y extranjeros ante posibles abusos comerciales durante la organización y celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde el 16 de febrero y hasta el 19 de julio, la Profeco pondrá en marcha este programa. / iStock

Acciones clave del operativo Verificación de comercios y servicios para asegurar que cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) .

Inspección de instrumentos de medición (como básculas) para garantizar que estén calibrados y no perjudiquen a las personas consumidoras.

Sensibilización a proveedores para que exhiban precios de forma visible y respeten términos, condiciones y ofertas.

Se verificará que los proveedores de bienes, productos y servicios ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. / iStock

¿Qué vigilará PROFECO durante el Mundial 2026?

Profeco ha informado que verificará diversos giros comerciales que podrían estar sujetos a abusos durante la temporada del Mundial, entre ellos: Hoteles y hospedaje

Agencias de viajes

Servicios de transporte en general

Restaurantes, bares y cantinas

Tiendas de artículos deportivos y suvenires

Arrendadoras de vehículos

Centros de apuestas y atracciones turísticas Estas acciones se intensificarán especialmente en puntos estratégicos, como durante el recorrido del trofeo de la FIFA y en los eventos oficiales de Fan Fest México en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Profeco inicia operativo de verificación y vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”. / Profeco

¿Cómo puede denunciar la ciudadanía?