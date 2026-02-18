Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores

Profeco inicia operativo de verificación y vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:45 - 18 febrero 2026
La Profeco despliega un programa de verificación y vigilancia antes y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 para proteger los derechos de consumidores nacionales y extranjeros.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un operativo especial de verificación y vigilancia denominado Copa Mundial de la FIFA 2026 – Mundial Social con la finalidad de garantizar condiciones justas, información clara y transparencia en la prestación de bienes y servicios vinculados al evento futbolístico más importante del año.

Operativo “Mundial Social” de Profeco busca proteger a consumidores nacionales y extranjeros. / iStock

¿Qué objetivos tiene el operativo de Profeco para el Mundial 2026?

Desde el 16 de febrero y hasta el 19 de julio, la Profeco pondrá en marcha este programa que contempla acciones preventivas, vigilancia focalizada y atención de denuncias dirigidas a proteger a consumidores nacionales y extranjeros ante posibles abusos comerciales durante la organización y celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde el 16 de febrero y hasta el 19 de julio, la Profeco pondrá en marcha este programa. / iStock

Acciones clave del operativo

  • Verificación de comercios y servicios para asegurar que cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

  • Inspección de instrumentos de medición (como básculas) para garantizar que estén calibrados y no perjudiquen a las personas consumidoras.

  • Sensibilización a proveedores para que exhiban precios de forma visible y respeten términos, condiciones y ofertas.

Se verificará que los proveedores de bienes, productos y servicios ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. / iStock

¿Qué vigilará PROFECO durante el Mundial 2026?

Profeco ha informado que verificará diversos giros comerciales que podrían estar sujetos a abusos durante la temporada del Mundial, entre ellos:

  • Hoteles y hospedaje

  • Agencias de viajes

  • Servicios de transporte en general

  • Restaurantes, bares y cantinas

  • Tiendas de artículos deportivos y suvenires

  • Arrendadoras de vehículos

  • Centros de apuestas y atracciones turísticas

Estas acciones se intensificarán especialmente en puntos estratégicos, como durante el recorrido del trofeo de la FIFA y en los eventos oficiales de Fan Fest México en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Profeco inicia operativo de verificación y vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”. / Profeco

¿Cómo puede denunciar la ciudadanía?

La Profeco ha habilitado canales oficiales para que las y los consumidores reporten irregularidades o presenten quejas:

Teléfonos del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722
Correos electrónicos:

  • asesoria@profeco.gob.mx

  • denunciasprofeco@profeco.gob.mx

  • denunciasmundial@profeco.gob.mx

Además, se podrán presentar informes y reclamos a través de las redes sociales oficiales de Profeco en X y Facebook.

