Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un operativo especial de verificación y vigilancia denominado “Copa Mundial de la FIFA 2026 – Mundial Social” con la finalidad de garantizar condiciones justas, información clara y transparencia en la prestación de bienes y servicios vinculados al evento futbolístico más importante del año.
¿Qué objetivos tiene el operativo de Profeco para el Mundial 2026?
Desde el 16 de febrero y hasta el 19 de julio, la Profeco pondrá en marcha este programa que contempla acciones preventivas, vigilancia focalizada y atención de denuncias dirigidas a proteger a consumidores nacionales y extranjeros ante posibles abusos comerciales durante la organización y celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Acciones clave del operativo
Verificación de comercios y servicios para asegurar que cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Inspección de instrumentos de medición (como básculas) para garantizar que estén calibrados y no perjudiquen a las personas consumidoras.
Sensibilización a proveedores para que exhiban precios de forma visible y respeten términos, condiciones y ofertas.
¿Qué vigilará PROFECO durante el Mundial 2026?
Profeco ha informado que verificará diversos giros comerciales que podrían estar sujetos a abusos durante la temporada del Mundial, entre ellos:
Hoteles y hospedaje
Agencias de viajes
Servicios de transporte en general
Restaurantes, bares y cantinas
Tiendas de artículos deportivos y suvenires
Arrendadoras de vehículos
Centros de apuestas y atracciones turísticas
Estas acciones se intensificarán especialmente en puntos estratégicos, como durante el recorrido del trofeo de la FIFA y en los eventos oficiales de Fan Fest México en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
¿Cómo puede denunciar la ciudadanía?
La Profeco ha habilitado canales oficiales para que las y los consumidores reporten irregularidades o presenten quejas:
Teléfonos del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722
Correos electrónicos:
asesoria@profeco.gob.mx
denunciasprofeco@profeco.gob.mx
denunciasmundial@profeco.gob.mx
Además, se podrán presentar informes y reclamos a través de las redes sociales oficiales de Profeco en X y Facebook.