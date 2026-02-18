Therians: La Tigresa del Oriente afirma que ella inició el movimiento

Los therian siguen siendo tema de conversación en toda América Latina y, entre críticas, explicaciones y demás reacciones que ha generado esta moda, la famosa cantante peruana conocida como La Tigresa del Oriente aseguró que ella fue la primera therian de la historia.

La Tigresa del Oriente se autonombró como la madre de los therians/IG: @tigresadeloriente

¿Qué son los therian?

Identificado como un movimiento que surgió en Argentina, los therian son todas aquellas personas que, aunque son seres humanos, se identifican y actúan como si fueran un animal, ya sea un perro, un gato, un zorro o cualquier otra especie.

Se trata de una tendencia que ha generado debate en redes sociales, donde algunos lo consideran una forma de expresión de identidad, mientras otros lo critican duramente.

La Tigresa del Oriente se declara “la primera therian”

Ante esta moda, en redes sociales muchos sacaron a conversación a La Tigresa del Oriente, cantante peruana con éxitos como Nuevo Amanecer, quien, para ir ad hoc con su nombre, suele llevar ropa de animal print.

Por esta razón, la artista, de 80 años de edad, hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que, con sentido del humor, se autonombró la primera therian de la historia.

Lo admito mis tigrillos, yo fui la primera therian”, se lee en la publicación de la cantante, la cual va acompañada de un video que explica la importancia de la artista peruana en este movimiento que está de moda.

La Tigresa del Oriente es una cantante peruana que saltó a la fama por redes sociales/IG: @tigresadeloriente

El video añade: “La primera Therian de la historia es de Perú, mucho antes de que el mundo hablara de los therians, Perú ya había visto algo similar; una mujer apareció en Internet con estética felina, mirada salvaje y una identidad que desafiaba lo humano, era la Tigresa del Oriente. Tal vez sin saberlo ella no solo creó un personaje, creó un símbolo”.

Reacciones en redes sociales