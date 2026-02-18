Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Therians: La Tigresa del Oriente afirma que ella inició el movimiento

La Tigresa del Oriente dice que es la primera therian de la historia/IG: @tigresadeloriente
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:55 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La famosa cantante peruana es calificada por sus fans como una adelantada a su época

Los therian siguen siendo tema de conversación en toda América Latina y, entre críticas, explicaciones y demás reacciones que ha generado esta moda, la famosa cantante peruana conocida como La Tigresa del Oriente aseguró que ella fue la primera therian de la historia.

La Tigresa del Oriente se autonombró como la madre de los therians/IG: @tigresadeloriente

¿Qué son los therian?

Identificado como un movimiento que surgió en Argentina, los therian son todas aquellas personas que, aunque son seres humanos, se identifican y actúan como si fueran un animal, ya sea un perro, un gato, un zorro o cualquier otra especie.


Se trata de una tendencia que ha generado debate en redes sociales, donde algunos lo consideran una forma de expresión de identidad, mientras otros lo critican duramente.

La Tigresa del Oriente se declara “la primera therian”

Ante esta moda, en redes sociales muchos sacaron a conversación a La Tigresa del Oriente, cantante peruana con éxitos como Nuevo Amanecer, quien, para ir ad hoc con su nombre, suele llevar ropa de animal print.


Por esta razón, la artista, de 80 años de edad, hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que, con sentido del humor, se autonombró la primera therian de la historia.

Lo admito mis tigrillos, yo fui la primera therian”, se lee en la publicación de la cantante, la cual va acompañada de un video que explica la importancia de la artista peruana en este movimiento que está de moda.
La Tigresa del Oriente es una cantante peruana que saltó a la fama por redes sociales/IG: @tigresadeloriente

El video añade:

“La primera Therian de la historia es de Perú, mucho antes de que el mundo hablara de los therians, Perú ya había visto algo similar; una mujer apareció en Internet con estética felina, mirada salvaje y una identidad que desafiaba lo humano, era la Tigresa del Oriente. Tal vez sin saberlo ella no solo creó un personaje, creó un símbolo”.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar. La mayoría fueron de fans de la cantante, quienes la apoyaron y reconocieron como la precursora de los therians.


Entre los comentarios destacan:

  • “La Tigresa es la madre de los therians y la queso”.

  • “Siempre marcando pauta. Te amo”.

  • “La proto-therian, una visionaria”.

  • “Siempre adelantada a su época. Grande Tigresa”.

  • “El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza”.


La conversación sigue creciendo en redes, donde el fenómeno therian continúa generando polémica, memes y nuevas interpretaciones culturales.

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
11:40 Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
11:28 Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
10:53 VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
10:45 Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
10:25 Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
10:21 "No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club
10:20 Thiago Espinosa recuerda el paso de Federico Viñas en América: “Ojalá me quieran la mitad de lo que a él”
10:08 Infantino condena el racismo contra Vinícius: "No hay lugar para ello en el futbol"
09:55 Therians: La Tigresa del Oriente afirma que ella inició el movimiento
09:50 UEFA inicia investigación oficial por presunto racismo contra Vinicius
Tendencia
1
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
2
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
3
Futbol "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
4
Futbol Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
5
Contra Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
6
Futbol Nacional Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Te recomendamos
Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
Contra
18/02/2026
Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
Futbol
18/02/2026
Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
Contra
18/02/2026
VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
Contra
18/02/2026
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
Futbol
18/02/2026
Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club
Futbol
18/02/2026
"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club