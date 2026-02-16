Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué son los therians y en qué se diferencian de los furros? La identidad animal que es tendencia en 2026

Los therians describen una identificación interna con una especie animal real./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:28 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los therians se identifican a nivel espiritual o psicológico con un animal

En 2026, los términos therians y furros se han vuelto tendencia en plataformas como TikTok e Instagram, generando debate entre usuarios que buscan entender si se trata de lo mismo o de identidades distintas.

Los términos therians y furros se volvieron tendencia en TikTok e Instagram durante 2026./ RS

Aunque ambos conceptos están relacionados con el mundo animal, su significado es diferente. La confusión surge porque en redes sociales suelen mezclarse imágenes, videos y testimonios que parecen similares, pero pertenecen a comunidades distintas.

Los furros, también conocidos como parte del fandom furry, forman una comunidad enfocada en la creación y disfrute de personajes antropomórficos, es decir, animales con características humanas. Esta expresión incluye ilustraciones, animación, literatura y el uso de disfraces llamados fursuits. Para la mayoría, se trata de una afición artística y cultural.

En cambio, los therians describen su experiencia como una identificación personal con un animal específico del mundo real. Esta conexión puede entenderse como espiritual, simbólica o psicológica, dependiendo de cada persona, y no necesariamente está ligada al uso de disfraces o actividades del fandom.

Los fursuits son disfraces utilizados dentro de la cultura del fandom furry./ RS

¿Qué significa ser therian?

Ser therian implica sentir una afinidad profunda o identidad interna con una especie animal concreta, como lobos, felinos o aves. Quienes adoptan esta identidad explican que no se trata de un personaje ficticio, sino de una percepción personal sobre quiénes son.

Es importante señalar que el término no corresponde a una clasificación médica ni a un diagnóstico clínico reconocido. Se trata de una identidad que ha crecido principalmente en espacios digitales y comunidades en línea.

La diferencia principal entre therians y furros radica en el enfoque: identidad personal frente a expresión artística./ RS

Diferencias entre therians y furros

La diferencia central está en el enfoque. El fandom furro se basa en la creatividad, el arte y la construcción de personajes ficticios con rasgos animales. Ser furro no significa creer que se es un animal, sino disfrutar de una estética y cultura específica.

Por otro lado, los therians no necesariamente participan en eventos del fandom ni utilizan fursuits, ya que su experiencia no se centra en lo artístico, sino en una identidad interna vinculada a un animal real.

El auge del tema en 2026 responde a la viralización de contenidos donde usuarios comparten su experiencia y explican qué significa pertenecer a una u otra comunidad. Esto ha provocado conversación, cuestionamientos y también desinformación.

El debate en redes sociales ha generado conversación y curiosidad sobre estas comunidades digitales./ RS

Entender la diferencia entre therians y furros permite evitar confusiones y estigmas. Aunque ambos términos comparten referencias al mundo animal, representan experiencias distintas dentro de la cultura digital contemporánea.

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
17:47 ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
17:39 VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
17:38 ¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América
17:28 Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr
17:12 "Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul
17:09 Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
16:56 Lorenzo Musetti descartó su participación en el Abierto Mexicano de Tenis 2026
16:47 Chivas cumple con la Regla de Menores; América, en el último puesto
16:36 Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
16:28 ¿Qué son los therians y en qué se diferencian de los furros? La identidad animal que es tendencia en 2026
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
América realizó un encerrón tras caer en el Clásico ante Chivas | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
Contra
16/02/2026
VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
Weston McKennie con la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América
Julio César Chávez felicitó a su hijo Julio César Chávez Jr por su cumpleaños | MEXSPORT
Box
16/02/2026
Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr
Christian Ebere en su presentación con Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Futbol
16/02/2026
"Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
Contra
16/02/2026
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero