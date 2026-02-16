¿Qué son los therians y en qué se diferencian de los furros? La identidad animal que es tendencia en 2026

En 2026, los términos therians y furros se han vuelto tendencia en plataformas como TikTok e Instagram, generando debate entre usuarios que buscan entender si se trata de lo mismo o de identidades distintas.

Aunque ambos conceptos están relacionados con el mundo animal, su significado es diferente. La confusión surge porque en redes sociales suelen mezclarse imágenes, videos y testimonios que parecen similares, pero pertenecen a comunidades distintas.

Los furros, también conocidos como parte del fandom furry, forman una comunidad enfocada en la creación y disfrute de personajes antropomórficos, es decir, animales con características humanas. Esta expresión incluye ilustraciones, animación, literatura y el uso de disfraces llamados fursuits. Para la mayoría, se trata de una afición artística y cultural.

En cambio, los therians describen su experiencia como una identificación personal con un animal específico del mundo real. Esta conexión puede entenderse como espiritual, simbólica o psicológica, dependiendo de cada persona, y no necesariamente está ligada al uso de disfraces o actividades del fandom.

¿Qué significa ser therian?

Ser therian implica sentir una afinidad profunda o identidad interna con una especie animal concreta, como lobos, felinos o aves. Quienes adoptan esta identidad explican que no se trata de un personaje ficticio, sino de una percepción personal sobre quiénes son.

Es importante señalar que el término no corresponde a una clasificación médica ni a un diagnóstico clínico reconocido. Se trata de una identidad que ha crecido principalmente en espacios digitales y comunidades en línea.

Diferencias entre therians y furros

La diferencia central está en el enfoque. El fandom furro se basa en la creatividad, el arte y la construcción de personajes ficticios con rasgos animales. Ser furro no significa creer que se es un animal, sino disfrutar de una estética y cultura específica.

Por otro lado, los therians no necesariamente participan en eventos del fandom ni utilizan fursuits, ya que su experiencia no se centra en lo artístico, sino en una identidad interna vinculada a un animal real.

El auge del tema en 2026 responde a la viralización de contenidos donde usuarios comparten su experiencia y explican qué significa pertenecer a una u otra comunidad. Esto ha provocado conversación, cuestionamientos y también desinformación.

